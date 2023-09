Juventus: esclusioni pesanti di Allegri, entrambi in panchina

La Juventus andrà ad aprire la prossima giornata di Serie A. Perché il club bianconero allenato da Massimiliano Allegri ospiterà all’Allianz Stadium il Lecce di D’Aversa che viaggia ad un ritmo impressionante.

Si affrontano il Lecce che è al terzo posto in classifica con 11 punti e la Juventus che è a 10 subito dietro. Sarà una partita importante per capire chi potrà continuare ad andare avanti sotto questo punto di vista.

La classifica potrebbe presto iniziare a mutare di continuo. Intanto, ci sono le scelte riguardo quella che sarà la prossima partita, dove si proverà a fare dei cambiamenti anche importanti per utilizzare tutti i giocatori della rosa.

Juventus: Allegri cambia con il Lecce

Massimiliano Allegri ha già deciso e ha anche già rivelato i possibili cambi nella prossima partita di campionato. Juventus Lecce avrà delle scelte diverse rispetto al solito, perché non più i titolarissimi scenderanno in campo, ma ci sarà modo anche per altri giocatori di mettersi in mostra e a disposizione per mostrare il proprio valore. E’ il caso di questi ultimi calciatori che hanno intenzione di svoltare in vista del proseguo della stagione.

Pronto il turnover visti i tanti impegni ravvicinati e complicati per la Juventus che vuole provare a dare una svolta al progetto. Si scenderà in campo con dei nuovi giocatori nei vari ruoli, perché Allegri si è convinto e ha già deciso chi dei titolari non partirà dall’inizio contro il Lecce per provare a vincere ma senza dover far scaricare le energie sempre agli stessi calciatori.

Formazione Juventus: Allegri esclude Vlahovic e Gatti

Tanti errori in Sassuolo Juventus con Allegri che ha quindi deciso di cambiare. Confermato Szczesny anche se ha compromesso il risultato scorso con l’1-0 iniziale con un suo erroraccio.

Escluso Gatti dopo un autogol clamoroso che ha chiuso per 4-2 la partita a favore del Sassuolo. Infine, tra Chiesa e Vlahovic è quest’ultimo a partire dalla panchina con Milik che avrà l’occasione di giocare da titolare per la prima volta quest’anno.

Probabili formazioni Juventus Lecce

Dovrebbero essere queste le probabili formazioni di Juventus Lecce con i due allenatori Allegri e D’Aversa che faranno dei cambiamenti importanti riguardo quelle che sono le prossime partite. Queste le possibili scelte: