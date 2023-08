Calciomercato, chiusura immediata in Serie A: è già in sede

Affare fatto con la svolta arrivata nelle ultime ore: è già in sede per concludere l’operazione entusiasmante, colpo in Serie A

Un’idea concretizzata davvero in poco tempo: un colpo di scena messo a segno a distanza di poche ore. Il giocatore firmerà il suo nuovo contratto già a partire da domani. I tifosi sono entusiasti per l’ennesimo affare della big di Serie A.

Novità in arrivo per un nuovo innesto di qualità: altro colpo avvincente in questa sessione estiva di calciomercato. Le big della Serie A si sono mostrate molto attive in questi primi giorni di agosto per concludere in rapida successione colpi importanti in vista della prossima stagione. L’annuncio ufficiale arriverà già a partire dalle prossime ore: ecco il nuovo affare da urlo in massima serie italiana.

Calciomercato, la firma a breve: chiusura totale dell’affare

Un momento decisivo per iniziare alla grande la stagione che è ormai alle porte. Tra una settimana si tornerà in campo in Serie A iniziando da protagonisti una nuova annata che si preannuncia avvincente per tanti motivi. Le milanesi daranno filo da torcere al Napoli, che vuole invece bissare il titolo di campioni d’Italia dopo la passata stagione ricca di successi sotto la guida tecnica di Luciano Spalletti.

Come svelato da Sky Sport, Adriano Galliani si è recato già in sede dell’Inter per concludere l’affare Carlos Augusto, terzino brasiliano del Monza, pronto a vestire la maglia nerazzurra. Arrivato in Italia su intuizione dello stesso dirigente lombardo, non vede l’ora di iniziare la sua avventura mettendosi fin da subito di Simone Inzaghi.

Dopo l’addio di Robin Gosens, che è tornato in patria, l’Inter ha chiuso l’affare nel giro di poche ore facendo esultare i tifosi dopo il colpo bloccato di Samardzic. Un rinforzo di livello assoluto con lo stesso Carlos Augusto che si è messo in luce nelle ultime stagioni al Monza realizzando gol conditi da assist da urlo. Una forza della natura sulla corsia sinistra mettendo sempre in grande apprensione gli avversari, come ha dimostrato pochi giorni fa nel test amichevole contro il Milan.

In passato anche la Juventus lo aveva seguito assiduamente, ma alla fine ha prevalso la volontà dell’Inter di chiudere l’affare dopo la cessione eccellente di Gosens. Ora l’altro passaggio è lo sblocco dell’affare del centrocampo serbo ancora di proprietà dell’Udinese: le prossime ore potrebbe arrivare il doppio annuncio ufficiale.