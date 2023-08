PSG, Mbappè tenta il tutto per tutto: gesto della disperazione per il fuoriclasse

Nervi tesi tra il PSG e Mbappé: il club e il giocatore tentano il tutto per tutto per risolvere la situazione.

Agosto è entrato nel vivo, la Ligue 1 è iniziata, ma lo spogliatoio del PSG campione di Francia continua a essere una polveriera. Almeno all’apparenza.

A tenere banco dalle parti di Parigi è ancora, e non potrebbe essere altrimenti, la situazione relativa a Kylian Mbappé, il più forte giocatore della rosa francese, oltre che uno dei più grandi calciatori al mondo. Sul suo futuro si addensano nubi minacciose, ma Kylian avrebbe deciso di tentare il tutto per tutto e starebbe pensando a una mossa disperata e clamorosa.

Arrivare allo scontro con il club transalpino era inevitabile per il fuoriclasse francese, vista la sua decisione irremovibile. L’ultimatum lanciato da Al-Khelaifi negli scorsi giorni non ha sortito effetto. Per la società Kylian avrebbe dovuto accettare il rinnovo per un’altra stagione o trovarsi una nuova sistemazione in questa sessione di mercato, per scongiurare una sua partenza a zero nel 2024.

Ma le intenzioni di Mbappé, chiarissime, hanno portato in tutt’altra direzione. L’attaccante ha infatti messo in banca il ricco premio concesso dal PSG per la permanenza anche nella prossima stagione, ma ha anche trovato l’accordo con il Real Madrid per il suo trasferimento a zero la prossima estate.

Pur di arrivare a questo epilogo il francese è disposto a tutto, anche ad arrivare a uno scontro durissimo con il suo attuale club. E lo dimostra una mossa disperata ipotizzata per i prossimi giorni.

Scontro tra Mbappé e il PSG: l’ultima mossa è davvero clamorosa

Arrivati ad agosto inoltrato immaginare che Mbappé possa lasciare Parigi in questa sessione di mercato è utopico da parte della dirigenza francese. Tuttavia, qualcuno all’interno della società spera ancora che un ultimo scossone possa dare una definitiva mossa al campione, facendogli scegliere una soluzione che vada incontro anche alle esigenze del club che lo ha fatto diventare il giocatore più forte al mondo.

Quello su cui il club starebbe puntando è che il giocatore possa ‘crollare’ emotivamente durante la gara d’esordio della squadra campione di Francia, in programma al Parco dei Principi con il Lorient. Il comportamento di Mbappé non è infatti piaciuto minimamente ai tifosi del PSG, che potrebbero contestarlo anche in maniera violenta.

I dirigenti della società confidano dunque nel fatto che, davanti a un contestazione forte, il calciatore possa tornare sui suoi passi e cambiare aria già nei prossimi giorni, magari accettando le folli offerte arabe, garantendo introiti importanti al club francese. Ma Mbappé ha ben presente la situazione, e difficilmente si farà trovare impreparato.

Dovesse scendere in campo, cercherà infatti di isolarsi da tutto e tutti, provando disperatamente a suon di giocate da urlo a riportare i tifosi dalla sua parte, promettendo magari una stagione indimenticabile in Francia e soprattutto in Europa. Ma basterà per far dimenticare l’ambiguità del suo comportamento in questi ultimi mesi?