Calciomercato, ora è ufficiale: colpo in attacco, c’è l’annuncio

Dopo tanti mesi è arrivato l’annuncio ufficiale: affare fatto, che colpo in attacco. Ecco dove giocherà dalla prossima stagione

Ci è voluto un po’ di tempo prima di scegliere il suo nuovo progetto interessante. Un nuovo modo per ripartire alla grande in vista della prossima stagione: ecco l’annuncio ufficiale, svelata la sua nuova squadra. Un affare decisivo per rinforzare l’attacco della big.

Adama Traore è stato accostato a lungo anche dalle big della Serie A, che hanno provato in tutti i modi per il colpo da urlo. Dal Napoli al Milan, i migliori club italiani hanno monitorato a lungo le sue qualità per rinforzare i rispettivi attacchi. Ora è arrivato l’annuncio ufficiale in vista della prossima stagione: ecco dove giocherà, svelata anche la durata del suo nuovo contratto.

Calciomercato, l’annuncio ufficiale: ecco la sua prossima squadra

Da anni protagonista indiscusso in Premier League e in Liga, il suo futuro non sarà in Serie A. Una nuova avventura suggestiva per l’esterno offensivo spagnolo, cresciuto nel settore giovanile del Barcellona per poi vestire la maglia blaugrana sotto la gestione di Xavi. La sua voglia di continuare il suo percorso è stata decisiva: ecco l’annuncio.

Pochi minuti fa è arrivato l’annuncio ufficiale. L’ex esterno offensivo del Barcellona ha firmato un nuovo contratto con il Fulham. A giugno era scaduto il suo contratto con il Wolverhampton e così Adama Traore ha vagliato numerosi progetti per poi scegliere quello esaltante in Premier League. Il 27enne sarà legato contrattualmente ai Cottagers fino al 2025 per mettere in mostra tutte le sue qualità tecniche e fisiche.

Uno strapotere fisico totale in grado di mettere in difficoltà qualsiasi difesa avversaria. Napoli e Milan hanno provato a lungo a convincerlo per rinforzare i reparti offensivi rispettivamente di Garcia e Pioli, ma hanno preferito di seguire altre piste lasciando da parte l’ingaggio dell’esterno spagnolo.

Pochi minuti fa è arrivato l’annuncio ufficiale del top club di Premier League, che vuole tornare alla ribalta dopo anni vissuti tra alti e bassi. Chiusura definitiva con il sogno della Serie A che resterà tale. Adama Traore continuerà ad entusiasmare i tifosi inglesi con le sue cavalcate sulla fascia destra che l’hanno reso così celebre.

In aggiunta, il suo fisico muscoloso è stato sempre acclamato con numerosi messaggi rivolti direttamente all’esterno spagnolo che non vede l’ora di iniziare una nuova avventura in Premier.