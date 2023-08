Calciomercato, colpo in Serie A: accordo totale con il top club

Ancora un colpo di scena dell’ultim’ora: ha trovato l’accordo con il top club di Serie A, affare fatto con un profilo di assoluto valore

Tutto cambia in fretta con gli accordi trovati all’ultimo secondo. Le big d’Italia intendono realizzare affari interessanti in vista della prossima stagione. Saranno giorni importanti per poter ultimare gli ultimi colpi di mercato. Tante idee avvincenti per superare anche la folta concorrenza in Serie A e all’estero.

Novità importanti sul fronte calciomercato anche in Italia. Le big della Serie A si sono attivate velocemente per arrivare all’inizio della nuova stagione sportiva con rose competitive al massimo. Profili interessanti per rinforzarsi in posizioni davvero strategiche con l’obiettivo di arrivare fino in fondo in ogni competizione. Al giorno d’oggi è opportuno avere alternative valide per poter dare modo all’allenatore di fare ogni scelta in assoluta libertà.

Calciomercato, accordo trovato: affare immediato in Serie A

Tanti profili interessanti venuti fuori nelle ultime ore. L’accordo c’è già con la big di Serie A pronta a chiudere l’affare decisivo. Sono giorni infuocati per portare a termine operazioni avvincenti con lo scopo di puntellare le rispettive rose.

Come svelato da Sky Sport, l’Inter ha già l’accordo con il laterale brasiliano del Monza Carlos Augusto. Tutto dipenderà dalla cessione o meno di Gosens, che è sempre stato in questi anni ad un passo dall’addio. Tanti club in Bundesliga sono sulle sue tracce da tempo, ma il laterale tedesco ha optato sempre per la permanenza in nerazzurro per mostrare tutte le sue qualità. Devastante sulla fascia con Gasperini a Bergamo, Gosens non è riuscito a tornare su ottimi livelli dopo il grave infortunio rimediato.

La società milanese vorrebbe così rinforzarsi sulle corsie esterne con un profilo di assoluto valore. Carlos Augusto è stato scovato in Brasile da Adriano Galliani, che l’ha portato in Serie B al Monza. Protagonista indiscusso della promozione in massima serie, il terzino brasiliano è stato uno dei migliori anche della scorsa stagione con gol ed assist da urlo.

Anche la Juventus lo sta seguendo in modo assiduo negli ultimi giorni per provare così a chiudere l’affare. Ormai è tutto fatto con l’Inter, l’affare potrebbe concretizzarsi velocemente con una soluzione ottimale per tutti. Carlos Augusto sarebbe un’alternativa di assoluto valore insieme a Dimarco sulla corsia sinistra. La società nerazzurra continua a fare sul serio dopo la finale persa di Champions League nella passata stagione.