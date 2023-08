Calciomercato: sarà Bono il nuovo portiere, fatta a 20 milioni

Il Real Madrid deve fare i conti con la lesione di Thibaut Courtois, che starà fuori dal campo a lungo vista la rottura del legamento crociato anteriore. Con l’infortunio del belga, il club Blancos ha iniziato la ricerca di un sostituto per la porta e sono diversi gli obiettivi di mercato.

Mercato: il nuovo portiere sarà Bono

Il Real Madrid comincia la caccia al sostituto di Courtois. Secondo le ultime notizie di mercato in arrivo dalla Spagna, il club di Carlo Ancelotti starebbe lavorando per portare a Madrid un nuovo portiere.

I nomi per la porta sono diversi. Dalla suggestione Donnarumma, allo svincolato De Gea, passando per tanti altri rumors.

Il portiere italiano, infatti, con l’arrivo di Luis Enrique in panchina potrebbe cambiare aria visto che il tecnico preferisce un portiere che faccia del gioco con i piedi il suo mantra. L’ex Manchester United, invece, è rimasto svincolato dopo l’esperienza in Premier League a causa delle sue alte richieste contrattuali.

Tuttavia, come riportato da Fichajes.net, il candidato numero uno per la panchina del Real ad oggi sembrerebbe essere Bono del Siviglia.

Il portiere marocchino, che ha fatto benissimo nella sua ultima stagione al Siviglia, sembrerebbe essere il favorito del Real Madrid come opzione ideale prendere il posto di Courtois. Il portierone si era messo in mostra anche al Mondiale portando il suo Marocco in semifinale della Coppa del Mondo.

Il favorito per la porta del Real Madrid

Per caratteristiche, inoltre, Bono ricorda molto Courtois (1,95 m). Ma quanto costa oggi il numero uno?

Per cedere Bono il Siviglia sperava di ottenere l’intero importo della clausola rescissoria da 50 milioni di euro, tuttavia tra il club ed il calciatore sarebbe emerso un accordo tacito per la cessione a 20 milioni di euro. Se il Siviglia dovesse rispettare la parola data, Bono potrebbe presto diventare un portiere del Real Madrid.

L’unica incognita per il Real Madrid sarebbe la Copa Africa, programmata dal 13 gennaio al 12 febbraio del 2024. Il Marocco prenderà parte alla competizione e Bono è un pilastro nella sua selezione. Questo potrebbe essere un problema per il Real Madrid, oltre all’interesse di altre squadre come Tottenham, PSG e Bayern Monaco.

Bono, da parte sua, avrebbe espresso la sua ammirazione per il Real Madrid essendo molto amico di Courtois, e questo potrebbe dare una mano all’affare. In caso di cessione del marocchino, il Siviglia potrebbe provare a convincere lo stesso De Gea ad accettare l’operazione.