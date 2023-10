Calciomercato Inter: colpo in attacco, sarà il vice Thuram

Ultimissime di calciomercato Inter: c’è l’annuncio relativo al nuovo obiettivo per l’attacco. Ecco la decisione della società sul vice Thuram.

Calciomercato Inter: nome nuovo per l’attacco

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, la dirigenza è a lavoro per portare all’Inter Serhou Guirassy dello Stoccarda. C’è la possibilità di ingaggiare il calciatore che ha avuto un buon impatto in questa stagione visto che ha già segnato, nelle prime sei di campionato, ben dieci gol. E’ nel pieno della sua carriera e pronto per il grande salto in una big. L’Inter osserva con attenzione la situazione, in attesa dell’assalto decisivo che possa consentire a Marotta di chiudere quest’affare e prendere l’attaccante franco guineano.

Chi è Guirassy, il nuovo obiettivo di mercato dell’Inter

Cresciuto in Francia, ha giocato per Lille e Auxerre prima di trasferirsi in Germania al Colonia dove è rimasto per due stagioni. Poi il ritorno in Ligue 1 all’Amiens e al Rennes. Dal 2022 di nuovo in Bundesliga, nello Stoccarda. In questa stagione ha battuto tutti i record di gol grazie ad un avvio super dove ha messo a segno dieci reti in sei partite. Numeri impressionanti che hanno catturato l’interesse di tantissime società europee tra cui anche l’Inter che ha messo nel mirino Guirassy per il calciomercato di gennaio 2024.

Guirassy all’Inter, ecco la decisione della società

Il 27 guineano, grazie alle sue ottime prestagioni, è nel mirino di tantissime società. Gli scout nerazzurri hanno già avuto la possibilità di seguire Guirassy che può essere l’alter ego perfetto di Thuram, considerati anche i problemi fisici e l’età di Arnautovic e Sanchez che non sono più giovanissimi. Ecco perché Marotta è pronto ad intervenire e prendere un nuovo attaccante nella prossima finestra di calciomercato.