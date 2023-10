Juve, via un altro pezzo: gioca troppo poco

Juve, via un altro pezzo della rosa. Il ridotto numero di partite ufficiali della formazione bianconera spinge, sempre più, a tagliare elementi della rosa.

Non è un momento particolarmente felice per la formazione di Massimiliano Allegri. Il pareggio strappato con i denti a Bergamo contro l’Atalanta ha soddisfatto soltanto il tecnico livornese.

Evitata in qualche modo la sconfitta contro i bergamaschi, i bianconeri potranno preparare, con maggiore tranquillità, una partita sempre diversa dalle altre quale il derby. La vetta si allontana ma la Juventus deve guardarsi le spalle da chi la insidia nella corsa alla prossima Champions League. La favola che recita che chi non gioca le coppe europee sia favorito in campionato sta mostrando chiaramente la sua inattendibilità.

La Juventus fuori dalle coppe ha dovuto lavorare ancora di più sul proprio organico. Infatti, fin dai primi giorni del raduno, Allegri e Giuntoli si sono adoperati per sfoltire una rosa troppo numerosa per disputare solo campionato e Coppa Italia. Per Allegri 22 elementi, due per ciascun ruolo, sono la quantità sufficiente per le esigenze di questa anomala stagione.

Il tecnico lo aveva infatti annunciato già a luglio. La rosa doveva essere ridotta ai numeri essenziali poiché non avrebbe effettuato continui turnover. Con il solo campionato da disputare, la Coppa Italia infatti è calendarizzata più in là, più di qualche giocatore inizia a provare insoddisfazione. Come Samuel Iling-Junior.

Juve via un altro pezzo della rosa bianconera

Il giovane talento bianconero, classe 2003, sta trovando poco spazio in questo inizio di stagione. 90 minuti complessivi nelle prime sette giornate di campionato rappresentano un minutaggio assolutamente insoddisfacente per il talentuoso esterno inglese.

Allegri ha sempre preferito affidarsi a Cambiaso o a Kostic per presidiare la fascia sinistra e quindi per Iling Jr non rimangono che brevi spezzoni di partita. Durante l’ultimo mercato il suo nome era stato accostato al Sassuolo, club interessato ad acquisire le sue prestazioni, come possibile contropartita nell’affare Berardi.

L’esterno calabrese è sempre nel mirino di Giuntoli e non è detto che a gennaio la Juventus non riprovi ad affondare il colpo con il Sassuolo mettendo sul tavolo, come contropartita tecnica, proprio il cartellino dell’esterno britannico. Oltre al club emiliano, anche altre società di Serie A hanno mostrato concreto interesse per Iling Jr.

Sullo sfondo il mercato inglese rappresenta sempre un’alternativa più che valida per il bianconero. Iling Jr ha un contratto in essere con la Juventus con scadenza a giugno 2025 e a gennaio potrebbe partire in prestito in attesa della prossima estate dove valuterà, insieme alla società bianconera, cosa fare.