Moviola Napoli Real Madrid, Rudi Garcia furioso: i motivi

Arrivano le parole di Rudi Garcia riguardo la moviola di Napoli Real Madrid: ecco il giudizio del tecnico francese che ha detto la sua sull’arbitraggio.

Rabbia per il Napoli a causa della sconfitta rimediata contro il Real Madrid, nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Rudi Garcia ha espresso tutta la sua delusione, per il risultato ottenuto, nel corso dell’intervista post partita.

Sia in conferenza stampa che ai microfoni di Sky, il tecnico ha sottolineato l’ingiustizia per la sconfitta ottenuta contro il Real Madrid. A detta dell’allenatore, il Napoli avrebbe meritato un altro risultato. Poi ha lanciato una stoccata all’arbitro della partita: ecco le sue parole riguardo alcuni episodi, decisivi per la sconfitta.

Napoli Real Madrid moviola: l’annuncio di Rudi Garcia

Ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Napoli Rudi Garcia s’è soffermato riguardo l’arbitraggio contro il Real Madrid.

“Per ciò che abbiamo visto in campo il pareggio sarebbe stato giusto, la sconfitta non è meritata ma purtroppo il calcio è così. Sono contento perché questo Napoli ha giocato alla pari di una grande squadra. Sbagliare fa parte del gioco ma sull’1-1 ci siamo aperti troppo e in un momento del genere è stato difficile ricompattarci. Mi è piaciuta la reazione del secondo tempo, siamo stati aggressivi e abbiamo avuto la possibilità di vincere”.

“Episodi arbitrali? Ci sono delle situazioni dubbie da ambo le parti. Sul gol del 3-2 c’è un fallo su Olivera che poi ha scaturito il corner del gol del Real Madrid. Sul rigore per il Napoli c’era il fallo di mano. Comunque chi è entrato ha dato freschezza alla squadra, siamo contenti della prova dei giocatori ma non del risultato”.

“Politano? Dopo il primo tempo era stanco ma ha dato quello che io mi aspettavo. Ha fatto una gara buona ed ha messo in difficoltà Camavinga. Poi al suo posto ho preferito inserire Elmas che era fresco ed è stato bravo nel puntare l’uomo. C’era bisogno di qu alche cambio anche perché questa è la terza gara in pochi giorni, qualcuno doveva rifiatare soprattutto a centrocampo”.