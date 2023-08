Altro “tradimento” dopo Lukaku: incontro con l’agente e addio all’Inter

Non l’avrebbe presa bene l’Inter, stando a quelle che sono le fonti sull’incontro tra il club che lo porta via e l’agente.

Un appuntamento dove l’Inter è stata “scavalcata”, con Marotta e Ausilio che non avrebbero apprezzato quanto accaduto per il trasferimento di uno dei calciatori fedelissimi di Simone Inzaghi, per l’addio nell’ultima settimana di calciomercato.

Vuole vederci chiaro l’Inter che, in caso di addio del calciatore, dovrà in ogni caso sistemarsi in un ruolo che resterebbe scoperto quando manca all’incirca una settimana al termine della sessione di calciomercato.

Calciomercato Inter, altro “tradimento” dopo Lukaku: la notizia

È una settimana delicatissima in casa Inter, dove si decide l’immediato presente e futuro considerando quella che è la possibile cessione in avanti, oltre alla situazione difensore da dover risolvere, con Pavard in prima linea.

Un altro “tradimento” perché, come accadde per Lukaku che ebbe contatti quando l’Inter stava cercando di riportarselo a casa per fargli indossare tra l’altro di nuovo la sua numero nove, dopo l’addio di Edin Dzeko, un altro calciatore starebbe accordandosi con un altro club, scavalcando l’Inter nella prassi, sugli accordi.

Perché ancor prima di prendere una decisione sulle cifre della sua cessione, l’entourage di Correa avrebbe avuto un incontro per accordarsi con il Lille, su quelli che sono gli accordi contrattuali. Questione sulla quale l’Inter si sarebbe sentita tradita, stando a quanto rivelano dall’estero e direttamente dalla Francia.

Mercato Inter, Correa incontra il Lille: Marotta non l’ha presa bene

Secondo quanto riferito da Foot Mercato, portale francese, il Lille avrebbe avuto un contatto con l’agente di Joaquin Correa, in gran segreto. Perché mentre l’Inter, che sta ragionando su quella che è la cessione magari in Serie A e al Torino, andando a scegliere la giusta pretendente per quelle che sono le cifre di mercato sulle quali ragionare, l’entourage di Correa sarebbe stato in contatto con il club del Lille, appunto, all’insaputa dell’Inter.

La trattativa, in ogni caso, risulta complessa. Non solo per le cifre che percepisce d’ingaggio Correa, ma anche per l’Inter che si sarebbe indispettita sull’operazione, barricando le porte appunto al club francese.

Correa al Lille, ci pensa un ex Serie A nel convincere l’Inter

A favorire l’affare e a volere Correa al Lille, è l’ex allenatore della Roma, Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese potrebbe far leva sulle volontà di Correa che sarebbero quelle di giocare all’estero e non al Torino in Serie A. Si potrebbero aprire dialoghi in merito ad una soluzione in prestito con opzione di riscatto, a cifre tutte da fissare.