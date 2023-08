Mbappé, che retroscena al PSG: emerge una verità incredibile

Emergono nuovi retroscena sulla spaccatura, poi risanata, tra Kylian Mbappé e il Paris Saint-Germain: un indizio social scatena le voci

Che nello spogliatoio del Paris Saint-Germain ci fosse qualche problema era abbastanza chiaro, come succede (quasi) sempre negli spogliatoi con tanti campioni di una certa caratura. Si dice che non si possano mettere due o più galli in un pollaio, a rischio che vadano in contrasto tra di loro, e questo accade in qualsiasi ambito.

Nel tentativo di costruire una squadra che potesse portare a casa la tanto ambita Champions League, il proprietario del club parigino Nasser Al-Khelaïfi non ha badato a spese, acquistando alcuni tra i più grandi campioni sulla piazza. Da Zlatan Ibrahimović e Marco Verratti ad Edinson Cavani e Neymar, fino ad arrivare a Kylian Mbappé, Sergio Ramos e Lionel Messi, tutti giocatori di livello mondiale portati sotto la Tour Eiffel per uno ed un solo obiettivo, purtroppo mai centrato.

PSG, astio tra Neymar e Mbappé? L’indizio social pare confermarlo

Uno degli ingaggi più discussi, sia dal punto di vista economico che caratteriale, è stato quello del brasiliano Neymar, costato ben 222 milioni di euro. Durante gli anni al Barcellona si era imposto come uno dei migliori giocatori al mondo ma aveva attirato tante critiche per la sua tendenza al protagonismo. Tendenza che si è manifestata ancora di più a Parigi, dove ha spesso litigato con alcuni compagni.

Sì ricorda ancora, infatti, la querelle con Cavani per un rigore conquistato dal Matador e che avrebbe permesso all’ex Napoli di diventare il miglior marcatore della storia del club rouge-et-bleu, litigio ripetuto anche qualche anno dopo e che ha provocato parecchi fischi da parte del pubblico parigino nei suoi confronti.

Pare che anche i rapporti con Kylian Mbappé non fossero dei migliori, e la star francese avrebbe spesso posto un ultimatum al club: o lui o Neymar. Dopo un’estate incerta, con tante offerte rifiutate e la promessa di accasarsi al Real Madrid a parametro zero tra un anno, pare ci sia stato un riavvicinamento tra le parti, e l’ex Monaco è stato reintegrato in rosa.

Non è un caso, secondo il quotidiano francese L’Équipe, che questo reintegro sia avvenuto proprio nel giorno in cui Neymar ha ceduto alle sirene saudite accettando l’offerta dell’Al-Hilal. Il post pubblicato sui social dal giornale sportivo, nel quale si ricostruisce la vicenda, ha ricevuto un like d’eccezione: proprio quello del brasiliano, che potrebbe quindi aver confermato in questo modo le voci e la rivalità tra le due star.