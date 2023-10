Inter: già pronto l’addio, lo vuole il Real Madrid

L’Inter resta al primo posto con il Milan in Serie A e ora ha voglia di poter lottare fino al termine della stagione a differenza di quanto accaduto lo scorso anno, intanto continuano ad aumentare le voci di calciomercato.

Il club nerazzurro potrebbe pensare di lasciar andare uno dei suoi migliori giocatori da poco arrivato perché si è fatta sotto una delle migliori squadre della storia del calcio che potrebbe presto strapparlo da Milano.

Decisiva sarà anche la volontà del giocatore che potrebbe dare l’ok definitivo per arrivare a cogliere una delle sue grande occasioni di carriera. Infatti, ci sono ora aggiornamenti su quello che sarà il futuro del tesserato nerazzurro.

Calciomercato Inter: pronta una cessione

Questa stagione potrebbe già essere l’ultima per il calciatore che è finito nel mirino dei grandi club. Ma secondo le ultime notizie ora può lasciare l’Inter per andare a giocare per il Real Madrid. La squadra spagnola sembra fare sul serio per prenderlo.

Da capire come si evolveranno le cose in vista delle prossime settimane, perché c’è la sensazione che qualcosa possa cambiare da un momento all’altro per il futuro del giocatore. Ora l’Inter può anche pensare di venderlo già.

Real Madrid: Dimarco dell’Inter il nuovo obiettivo

Ci sono degli aggiornamenti riguardo quello che sarà il futuro mercato del Real Madrid che avrebbe messo tra gli obiettivi un altro giocatore italiano e della Serie A, si tratta di Federico Dimarco. Il terzino italiano dell’Inter piace in maniera seria Blancos che vogliono provare a chiudere il prima possibile l’affare.

Saranno decisivi i prossimi mesi per capire se sarà possibile portare avanti una trattativa tra Real Madrid e Inter per Dimarco che può lasciare i nerazzurri. In Spagna sono sicuri, secondo Fichajes, che il club madrileno ha intenzione di puntarci. Il suo contratto è in scadenza nel 2026.

Inter: cessione Diamrco al Real Madrid, prezzo e sostituto

Da capire che tipo di valutazione farà l’Inter per Federico Dimarco che ormai da più di un anno è considerato un vero top player del club nerazzurro e presto potrebbe cogliere la sua grande occasione di carriera andando a giocare per il Real Madrid se il club spagnolo dovesse decidere di investire su di lui.

Al momento sembra esserci la chiara possibilità che l’Inter ceda Dimarco al Real Madrid per una cifra superiore ai 40 milioni di euro. Il calciatore non andrebbe sostituito perché il club ha già preso Carlos Augusto quest’estate e si sta già rivelando all’altezza delle aspettative. Sarà lui il titolare del futuro dell’Inter se dovesse arrivare la cessione di Federico.