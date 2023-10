La nuova stella italiana va al Napoli: azzurri pronti a chiudere

Novità per il mercato del Napoli. Uno dei migliori talenti in Italia può arrivare alla corte di Garcia già a gennaio.

Il Napoli ha iniziato la sua stagione sotto la guida di Garcia tra alti e bassi. Alcuni dei giocatori migliori della scorsa stagione non hanno ancora confermato le loro prestazioni, dando vita ai primi dubbi sulla rosa. Dal mercato di gennaio potrebbero arrivare delle novità importanti, specialmente per un talento italiano.

Uno dei migliori giocatori tra gli “azzurrini” degli Under 20 italiani potrebbe essere il prossimo obiettivo del Napoli sulla trequarti, soprattutto dopo la trattativa sfumata per Gabri Veiga di questa estate. Il ricercato in questione sarebbe Tommaso Baldanzi, fresco del gol con il suo Empoli contro la Salernitana che ha assicurato la loro prima vittoria stagionale. L’Empoli è la squadra che lo ha cresciuto, ma da gennaio in poi Baldanzi potrebbe decidere di andare altrove.

Nonostante la concorrenza in quella posizione al Napoli, Baldanzi potrebbe trovare spazio grazie ai vari impegni extra-campionato del Napoli, come Coppa Italia e Champions League. Un talento come il suo farebbe comunque comodo a Garcia in caso di turnover. Ecco le possibili cifre e la situazione del giocatore.

Il Napoli accelera per Baldanzi: colpo vicino

Il valore attuale di Baldanzi è di 15 milioni secondo Transfermarkt, ma l’Empoli potrebbe alzare la cifra e chiedere circa 20 milioni per il giocatore, data la sua importanza nella rosa. Con 7 partite e 2 gol in Nazionale U-20, Baldanzi ha dimostrato di poter giocare bene in qualsiasi livello, facendo innamorare i tifosi italiani.

Ora sono diversi i club interessati il giocatore. Cercato già dal Napoli nel 2022, e successivamente dal Milan e dalla Fiorentina, ora è tornato nel taccuino dei partenopei, e potrebbe completare la rosa già da gennaio.

Il probabile periodo della trattativa è ancora incerto, perché gennaio potrebbe risultare scomodo per l’Empoli data l’eventuale perdita di una pedina così importante. Allo stesso modo, sarebbe difficile rinunciare un’offerta di 20 milioni per il giocatore, con la possibilità di spenderli per migliorare la rosa in più reparti. Un’altra opzione potrebbe essere quella di farlo restare in prestito all’Empoli per il resto della stagione, per trovarlo già pronto per un posto da titolare.

Garcia potrebbe accogliere il trequartista e dargli lo spazio necessario per crescere, ma sta anche al giocatore accettare l’offerta e valutare l’effettivo minutaggio futuro. Sempre a gennaio, o nella prossima estate, potrebbero farsi avanti anche altri club di Serie A per il giocatore, ma per adesso il Napoli sembra la squadra favorita.