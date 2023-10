Serie A: lo esonerano a fine partita, la decisione

Brutte notizie per l’allenatore che sembra seriamente pronto ad essere fatto fuori dalla società italiana che non ha più intenzione di puntare su di lui, ci sono ora aggiornamenti importanti.

Il cambio allenatore sembra l’unica scelta sensata da andare a prendere in questo momento, perché c’è la seria intenzione di dare un cambio con una svolta che possa essere decisiva.

La volontà del club è quella di uscire fuori da questo periodo e per farlo servirà una decisione forte se continueranno a non arrivare risultati sul campo.

Serie A: arriva un altro esonero

Momento difficile che deve affrontare il club che rischia seriamente in vista della stagione in corso con una lotta alla salvezza che può complicare i piani. Al momento però non sembra esserci possibilità di fare altrimenti, perché c’è un club di Serie A che è disposto a cambiare allenatore anche in base a quello che sarà il risultato nelle prossime ore.

Un altro fine settimana di calcio sta passando e ci sono gli ultimi risultati della 7a giornata di campionato di Serie A con una squadra storica che è pronta a fare fuori il proprio allenatore per affidare la panchina ad una nuova guida tecnica.

Udinese: esonero Sottil, la decisione

Una vicenda che potrà evolversi in un senso o nell’altro nelle prossime ore, quando l’Udinese scenderà in campo contro il Genoa e si gioca veramente tutto. A soli 3 punti in 6 partite la squadra allenata da Sottil che rischia l’esonero.

Andrea Sottil pronto ad essere esonerato dall’Udinese in casa di un’altra sconfitta in campionato, contro il Genoa. A quel punto non ci sarebbe più spazio per continuare Udine.

Nuovo allenatore Udinese: i nomi per sostituire Sottil

Al momento sono diversi i nomi finiti nel mirino dell’Udinese per il ruolo di nuovo allenatore che si libererebbe con l’esonero di Sotti. Situazione particolare questa che vive la società che si prepara a cambiare e ci sono diversi nomi finiti nel mirino della società come quelli degli ex che già in passato sono stati sulla panchina dei bianconeri come Gotti, Cioffi e Nicola.

Nelle prossime ore arriverà la decisione definitiva del club in base a quelli che saranno i possibili cambiamenti che apporterà la società dell’Udinese che può esonerare Sottil e affidare la panchina ad uno tra Gotti, Cioffi e Nicola.