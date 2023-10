Via dopo sei mesi: scambio choc con Griezmann

Griezmann è tornato a stupire con l’Atletico Madrid, ma non è detto rimanga lì a lungo: ai Colchoneros è stato proposto uno scambio clamoroso.

Tutti vogliono Griezmann (di nuovo). Da quando ha lasciato il Barcellona per fare ritorno all’Atletico Madrid, il trequartista francese è tornato a stupire tutta Europa, dimostrando di essere ancora un top a livello mondiale.

Quest’anno è già a 3 gol in 8 partite complessive, con i suoi Colchoneros quarti in Liga, e punta ovviamente a eguagliare il record dell’anno scorso: 16 gol e 19 assist in 48 incontri. Nel frattempo, gli occhi delle altre big europeo sono tornati su di lui.

Compirà 33 anni a marzo, ma con questo stato di forma il francese non è un giocatore che può essere sottovalutato, e come sappiamo qua in Italia anche la Juve lo sogna da tempo. Dei tentativi di approcciare l’Atletico Madrid per una trattativa sarebbero già stati fatti in passato, e non è escluso che possano avvenire di nuovo. Ma la strada che collega i bianconeri a Griezmann è molto tortuoso e difficile da percorrere, anche perché il giocatore è seguito da altre squadre.

Una su tutte, quella più “ingombrante”, è il Paris Saint-Germain. I parigini sanno che l’anno prossimo perderanno Mbappé, a scadenza di contratto e ormai deciso ad andare al Real Madrid, per cui sono alla ricerca di un nuovo giocatore simbolo per la propria squadra. Il nuovo corso della squadra transalpina prevede una maggiore concentrazione sui giocatori francesi, cercando di soddisfare le richieste tattiche di Luis Enrique prima che del marketing. E per questo l’asso dell’Atletico è un obiettivo caldo.

Scambio col PSG: un nuovo arrivo se ne va, Griezmann è nel mirino

Secondo quanto riportato dal portale Todofichajes.com, il PSG sarebbe pronto a una grande offerta per arrivare al francese dell’Atletico Madrid. Sul piatto ci sarebbe uno scambio con Ousmane Dembelé, ala destra 26enne ex Barcellona, arrivato la scorsa estate a Parigi. Il contratto di Griezmann con i madrileni è ancora lungo (scade nel 2026), per cui l’acquisto è l’unica soluzione praticabile, ma l’Atletico potrebbe chiedere anche 100 milioni per lui.

Lo scambio con Dembelé è la via più semplice, anche perché finora l’esterno ex Rennes e Borussia Dortmund ha deluso molto le aspettative. In 7 partite non ha mai segnato e si è limitato a servire un unico assist, mentre nel frattempo la squadra di Luis Enrique sta andando molto male (è solo quinta nella Ligue 1). Griezmann rappresenterebbe dunque il leader necessario per cambiare gli equilibri di una squadra che si sta rivoluzionando dopo tante annate di polemiche e delusioni.