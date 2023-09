Juventus, affare last minute: scambio alla pari con Kostic

La Juve sta seriamente pensando a un super scambio che vede protagonista Filip Kostic: il serbo pronto a lasciare Torino, ecco chi arriva.

Dopo l’ottima stagione passata, caratterizzata da tanti assist per i suoi compagni e molte buone prestazioni, in molti erano convinti che uno dei pilastri da cui sarebbe ripartita la Juventus nel 2023-2024 sarebbe stato proprio Filip Kostic.

Invece nel precampionato e in queste prime uscite stagionali l’esterno serbo è stato messo ai margini da Massimiliano Allegri, che ha cominciato a preferirgli il giovane Andrea Cambiaso, rientrato dal prestito al Bologna.

Sia a Udine che nella prima gara allo Stadium l’ex ala dell’Eintracht Francoforte ha seguito i suoi compagni dalla panchina, senza giocare nemmeno un minuto. Proprio questo aspetto ha scatenato i rumors di mercato, con la Juve pronta a vendere Kostic davanti a un’offerta davvero interessante.

La scorsa estate i bianconeri spesero 12 milioni più 3 di bonus per strappare il serbo all’Eintracht: l’impressione è che la richiesta di Madama si aggiri intorno ai 15-20 milioni. Qualche club potrebbe tentare il colpaccio ‘last minute’, tra cui la Roma, che potrebbe decidere di regalare a Mourinho un altro rinforzo di spessore dopo Romelu Lukaku. Tuttavia i giallorossi propongono un prestito alla Juve, una formula che la Signora non pare gradire.

Kostic via dalla Juve: idea di uno scambio clamoroso

Ecco perché nelle ultime ore potrebbe concretizzarsi uno scambio clamoroso con l’Atletico Madrid. La Juve, infatti, non ha mai smesso di pensare ad Alvaro Morata, un giocatore per cui Allegri stravede: il tecnico livornese farebbe di tutto per riaverlo di nuovo in rosa. Morata ha una clausola di 21,5 milioni di euro per i club esteri, ma già da qualche giorno la Juventus sta cercando di capire se i Colchoneros sono disponibili ad aprire alla cessione del giocatore tramite uno scambio.

Giuntoli ha provato a proporre Kean, ma la trattativa non è mai realmente decollata. Tuttavia l’inserimento di Kostic potrebbe interessare maggiormente l’Atletico Madrid: un giocatore con le caratteristiche del serbo potrebbe fare molto comodo a Diego Simeone. Stiamo parlando naturalmente – va precisato – di una trattativa ai limiti dell’impossibile, anche visto il pochissimo tempo a disposizione. Ma mancano solo 12 ore alla fine del mercato e quindi è anche un po’ bello sognare qualche colpo roboante al fotofinish.

La valutazione di entrambi i calciatori si aggira intorno ai 20 milioni di euro ed è per questo che Juve e Atletico Madrid stanno lavorando per mettere a segno uno scambio che farebbe certamente rumore in questi ultimi scampoli di calciomercato estivo. Per Morata potrebbe quindi trattarsi della terza avventura a Torino: lo spagnolo ha già indossato la maglia bianconera dal 2014 al 2016 e poi dal 2020 al 2022, totalizzando 185 presenze e 59 reti in tutte le competizioni.

