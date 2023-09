Inter: 3 problemi rinnovi, c’è la data dell’addio

Ultime notizie di calciomercato per quanto riguarda il futuro di tre giocatori fondamentali per l’Inter e i loro problemi contrattuali riguardo la scadenza fissata.

Importanti notizie che riguardano il mercato nerazzurro. Nelle prossime ore possono arrivare dei nuovi aggiornamenti inerenti a quello che potrebbe accadere da un momento all’altro per la società.

Il club ha le idee chiare e per questo motivo spinge per trovare la migliore soluzione possibile con alcuni dei propri pupilli. C’è la volontà di concludere le operazioni migliori.

Calciomercato Inter: rinnovi in arrivo?

Situazione particolare quella che sta vivendo l’Inter in vista della prossima stagione e del futuro. Perché la società vuole tornare ad essere competitiva in Italia e per farlo dovrà dare tutto con i proprio migliori giocatori. Intanto, ci sono delle interessanti novità di mercato in vista del futuro, perché il club italiano ha voglia di pensare in grande e per farlo dovrà fare di tutto per tenere i migliori giocatori della rosa.

Qualcosa potrebbe accadere in vista delle prossime ore, con l’Inter che pensa di chiudere una soluzione in vista del futuro. Ci sono delle importanti novità di mercato che riguardano dei giocatori che sono in bilico con la propria situazione contrattuale e servirà prendere una decisione forte inerente ai rinnovi di contratto.

Inter: Lautaro Martinez, Barella e Dimarco scadenza 2026

Ci sono tre giocatori dell’Inter che sono considerati tra i migliori e tutti sono in scadenza di contratto nel 2026. Una situazione particolare per in nerazzurri che vogliono fare di tutto per blindare questi giocatori: Lautaro Martinez, Barella e Dimarco. Si tratta di tre giocatori che sono considerati tra i migliori della rosa e dello spogliatoio nerazzurro. Tutti il prossimo anno andranno a soli due anni dalla scadenza e le cose possono iniziare a complicarsi per il futuro.

L’interesse delle grandi squadre può diventare serio sempre di più per questi giocatori che possono essere distratti dalle maxi offerte e dai contratti in scadenza. Per questo motivo l’Inter ha voglia di rinnovare i contratti con Lautaro Martinez, Barella e Dimarco. A riportare la notizia sono i colleghi di Tuttosport.

Inter: Inzaghi decisivo per i rinnovi

Simone Inzaghi sarà determinate per il futuro di Lautaro Martinez, Barella e Dimarco perché il tecnico nerazzurro punta tantissimo su di loro. Dai prossimi mesi possono iniziare i primi contatti con gli agenti e gli stessi calciatori per trovare l’accordo ed evitare problemi sui rinnovi.