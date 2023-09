Fanno tutto in casa: la Juve resta a guardare

La Juventus continua a lavorare sotto traccia sul fronte mercato, ma un rilevante obiettivo bianconero può sfumare: ecco di chi si tratta

La ripresa del campionato di Serie A si avvicina a grandi falcate. Ad aprire le danze della quarta giornata sarà la Juventus targata mister Massimiliano Allegri, impegnata nel big match all’Allianz Stadium contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri. Una partita che si preannuncia scoppiettante e vede leggermente favorita la ‘Vecchia Signora’ sulla carta.

Ad ogni modo, la truppa torinese dovrà frenare l’entusiasmo degli uomini biancocelesti, i quali vengono da un successo ai danni del Napoli al ‘Maradona’ assai significativo. Il trainer livornese, dal canto suo, spera di poter avere a disposizione tutta la squadra. Come noto, Federico Chiesa è stato costretto ad abbandonare il ritiro della nazionale di Luciano Spalletti a causa di un problema all’adduttore rimediato in allenamento.

Filtra comunque ottimismo in vista di sabato 16 settembre. E la sensazione è che anche Paul Pogba sarebbe riuscito a strappare una convocazione per la gara contro la Lazio, dopo il sovraccarico al muscolo semimembranoso della coscia destra che l’ha fermato contro l’Empoli.

Peccato però per questa brutta storia del (presunto) doping, con la positività al testosterone che rischia di compromettere ulteriormente la sua seconda stagione della tormentata esperienza-bis alla Juve. Insomma, l’ex Manchester United sta continuando a vivere un vero e proprio calvario, e anche per questo s’immagina che la società piemontese a breve muoverà i primi passi per cercare di modificare i termini del contratto di Pogba.

Calciomercato Juventus, pericolo sul fronte Diarra: il top club ha un vantaggio

Per chi non ne fosse già a conoscenza, il calciatore transalpino è il più pagato della Serie A. E data la situazione l’affare così diventa insostenibile dal punto di vista economico. A breve presumibilmente partiranno i dialoghi con Rafaela Pimenta, intanto il Football Director Cristiano Giuntoli tiene ancora il mirino puntato su Habib Diarra.

Il mediano di proprietà dello Strasburgo è un classe 2004 e lo scorso 3 gennaio ha raggiunto la soglia dei 19 anni. Abbiamo a che fare con uno dei migliori prospetti nel panorama calcistico europeo e la Juve lo aggiungerebbe volentieri alla propria rosa.

Diarra presenta un contratto in scadenza il 30 giugno del 2027 e la sua valutazione si attesta intorno ai 15/20 milioni di euro. Giuntoli è un maestro per quanto concerne questo tipo di operazioni, ma ovviamente non manca la concorrenza.

In particolare, stando a quanto riferisce ‘Footballinsider247.com’, anche il Chelsea vorrebbe ingaggiare Diarra, approfittando del rapporto speciale con lo Strasburgo. Il club francese, entrando più nello specifico, è di proprietà della BlueCo, ossia il consorzio di Todd Boehly guarda caso. Tale dettaglio potrebbe rivelarsi decisivo. La Juventus è avvisata.

