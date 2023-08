Inter, Marotta annuncia l’addio: poi la frecciata a Lukaku e Samardzic

Senza troppi peli sulla lingua, Beppe Marotta ha rotto il silenzio e svelato un altro addio all’Inter, annunciandolo apertamente.

E le parole poi non sono mancate su Lukaku e Samardzic, oltre ad un altro calciatore che ha praticamente rifiutato l’Inter, per giocare altrove e continuare la sua carriera in un altro posto, sempre in Serie A.

L’amministratore delegato dell’Inter ha parlato di quelle che sono le vicende in casa nerazzurra, attaccando apertamente Lukaku e non solo, nella sua intervista. Il calciomercato dell’Inter ha visto alcuni stravolgimenti e lo stesso Marotta rivela il prossimo che subirà il club interista.

Calciomercato Inter, altro addio: l’annuncio di Marotta

Nei giorni a seguire della sfida vinta dall’Inter, ai danni del Monza per due reti a zero, Beppe Marotta è tornato a parlare di calciomercato e delle vicende che riguardano il suo operato, annunciando un altro addio.

Perché dopo le perdite di Skriniar e Brozovic, oltre a quelle legate ai portieri, l’Inter sta ricostruendo il suo organico.

Un organico che ha perso anche Lukaku, così come altre occasioni di mercato, e perderà ora l’alternativa a Lautaro Martinez. Come annunciato da Marotta, l’Inter sta lavorando sulla cessione di Correa, calciatore che ha espresso la volontà di lasciare l’Inter per cercare maggiore spazio che in nerazzurro non trova.

Mercato Inter, le parole di Marotta su Correa

Ha parlato ai microfoni di Radio Serie A, l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta. Quelle che seguono, sono le sue parole sull’addio di Correa, che potrebbe restare in prestito in Serie A, giocando per il Torino nella stagione che è appena cominciata: “Il calciomercato è ancora aperto mentre giochiamo e chi non gioca, chiede la cessione. Correa chiede spazio e non possiamo essere indifferenti alla sua richiesta, soprattutto noi non tratteniamo i giocatori con la forza. Se vorrà andare via, allora lo accontenteremo. Il suo sostituto è Sanchez? Si è rilanciato a Marsiglia, parliamo di un campione che ha dato segnali importanti dal momento che ha lasciato l’Inter”.

Ultime Inter, che frecciata di Marotta a Lukaku e non solo

Ha parlato anche di Lukaku, oltre che di Samardzic e Scamacca. Ha risposto così Beppe Marotta sui calciatori in questione: “Alla mia età soffro più per il caldo che il mercato, perché ormai so come funziona. Però in quest’era io credo che siano venute meno la professionalità, il rispetto dei ruoli e i giocatori vengono mal consigliati da chi li assiste. Noi, da dirigenti, possiamo solo adattarci a questo sistema che è cambiato, i trasferimenti sono frequentissimi perché ogni piccola cosa genera denaro per giocatori e procuratori, che spesso guidano le azioni dei loro assistiti nel bene o nel male”.