Samardzic, ora è beffa totale per l’Inter: va alla rivale

Dopo il mancato passaggio all’Inter che ha lasciato di stucco gli addetti ai lavori, Lazar Samardzic è pronto a cambiare maglia in Serie A.

Lazar Samardzic è ancora protagonista del calciomercato dopo la lunga telenovela che ha visto alla fine saltare il suo passaggio all’Inter.

Il centrocampista è però ora nel mirino di una rivale dei nerazzurri e potrebbe presto cambiare maglia in Serie A. Tornato all’Udinese, il giocatore è stato reintegrato subito in rosa tanto che Sottil ha deciso di convocarlo per la partita contro la Juventus valida per la prima giornata di campionato. Il giovane talento classe 2002 però sembra essere molto vicino dal trovare una nuova squadra.

La Lazio sta facendo sul serio per Lazar Samardzic e conta di chiudere per il giovane talento già nelle prossime ore. Nato a Berlino ma calciatore della nazionale serba, il giocatore piace molto a Maurizio Sarri che lo vede perfettamente nel ruolo che è stato di Milinkovic-Savic.

Calciomercato, Samardzic pronto a dire sì: nuova big sul centrocampista

Un affare che se la Lazio dovesse riuscire a chiudere rappresenterebbe un grande colpo per i capitolini, pronti a rinforzare di nuovo la rosa a disposizione del tecnico per provare ad essere competitivi su tutti i fronti. Il calciatore è quindi di nuovo in attesa di novità con i biancocelesti che sono in trattativa con l’Udinese per provare a trovare l’accordo e poi dovranno chiudere con l’entourage del calciatore che ha avuto dei problemi con l’Inter in fase di chiusura dell’affare.

Nei prossimi giorni ci saranno nuovi incontri con la Lazio che conta di riuscire a mettere a disposizione di Sarri il calciatore già in vista della seconda partita di Serie A quando i vice campioni d’Italia affronteranno il Genoa all’Olimpico domenica 27 agosto alle ore 20:45. Potrebbe quindi concludersi a breve una delle più lunghe storie di mercato di questa sessione estiva con Samardzic pronto a passare nella capitale dopo essere stato molto vicino dal firmare con l’Inter.

Non dovrebbe rientrare nella trattativa con l’Udinese Basic con il giocatore che non sembra interessare al mister dei bianconeri Sottil. Per quello che riguarda il vice Provedel, la Lazio pare ormai aver virato su Sepe dopo che non è stato raggiunto l’accordo con Lloris, ormai fuori dal progetto del Tottenham. L’ex Napoli, ancora in forza alla Salernitana, è fuori rosa in casa granata ed aspetta una nuova avventura, gradendo molto la destinazione biancoceleste.