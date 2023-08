UFFICIALE – Pioli non lo convoca, è addio al Milan

È ufficiale la notizia che riguarda il Milan, con l’addio sempre più concreto dopo i convocati di Bologna-Milan.

Questa sera scendono in campo i rossoneri, con l’obiettivo di vincere il tricolore dopo che il Napoli ha “scippato” il titolo degli ex campioni d’Italia. Stefano Pioli, dopo un ricco mercato in entrata, ha mandato un ulteriore segnale al club milanista in merito a quello che sarà l’addio ai rossoneri nel mercato imminente.

Non ha convocato un calciatore, che non rientra praticamente più tra i suoi piani. Oltre a lui, anche un altro calciatore che è stato protagonista di quello che era il Milan scudettato, nell’anno in cui Pioli riuscì a trovare il titolo dello Scudetto, diciannovesimo della storia del Milan.

Calciomercato, addio al Milan: Pioli non lo convoca

C’entra l’addio al Milan, dietro quelle che sono le scelte sui convocati di Bologna-Milan. Stefano Pioli ha deciso così di dare un ulteriore segnale per la separazione, entro settembre, di uno e più calciatori che non rientreranno più nei piani del tecnico.

Stefano Pioli ha diramato, questa mattina, la lista dei convocati a Milano e come riferito da Nicolò Schira, ci sono alcune assenze che sono dettate dal calciomercato.

Perché, anche un po’ a sorpresa, non sarà dei convocati Alexis Saelemaekers, calciatore che entro settembre dovrà cercarsi una nuova sistemazione. Con lui anche Divock Origi, meno a sorpresa rispetto all’esterno belga. Per il resto, altri calciatori non convocati sempre per situazioni legate al mercato.

Milan, i convocati di Stefano Pioli: quante esclusioni a causa del mercato

Diverse esclusioni dalla lista dei convocati di Stefano Pioli per Bologna-Milan. Come riferito dalla stessa fonte, infatti, oltre a Saelemaekers e Origi, ci sono altri calciatori non presenti nelle scelte di Pioli, neppure per un posto in panchina. Tra questi il rientrante dal prestito Caldara, oltre a Ballo-Tourè. Il Milan starebbe infatti lavorando per le loro cessioni entro la fine di calciomercato, sessione che terminerà a settembre.

Ultime Milan, la destinazione di Saelemaekers

Secondo le ultime notizie di calciomercato, il Milan sta tentando di separarsi di Saelemaekers dopo aver perso anche Junior Messias con destinazione al Genoa, in quella posizione. Sul belga ci sarebbe l’interesse dalla Liga, col Betis Siviglia pronto a piazzare l’affare. Sullo sfondo, anche l’interessamento da parte della Premier League, con il West Ham che starebbe valutando l’ipotesi. Il Milan, dal canto proprio, dovrà calare in ogni caso le proprie pretese economiche.