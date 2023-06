Inter, colpo a sorpresa dal Napoli: contatti Marotta-ADL

Il calciomercato dell’Inter sta finalmente entrando nel vivo. Dopo l’accordo per l’approdo in nerazzurro di Marcus Thuram, Marotta è ora al lavoro per chiudere un colpo a sorpresa dal Napoli campione d’Italia.

Stando alle ultime notizie, infatti, in un recente incontro con Aurelio De Laurentiis, l’amministratore delegato dell’Inter avrebbe messo le basi per quella che potrebbe essere la trattativa più importante dell’estate in Serie A. A quanto pare, infatti, il nome chiesto da Marotta al presidente del Napoli è uno di quelli importanti, uno di quelli che in questa stagione hanno contribuito in maniera decisiva alla vittoria dello scudetto dei partenopei.

L’Inter ha tutte le intenzioni del caso per sedersi al tavolo col Napoli e trattare. C’è ora bisogno di capire se però gli azzurri saranno dello stesso avviso, ed ecco che gli ottimi rapporti fra Marotta e De Laurentiis potrebbero giocare un ruolo decisivo in queste faccende.

Calciomercato Inter, occhi in casa Napoli: ecco cosa ha puntato Marotta

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata dell’Inter, che dopo l’arrivo di Thuram ha intenzione di continuare a lavorare per rinforzare il più possibile la rosa di Simone Inzaghi, con l’obiettivo di renderla talmente competitiva da poterle permettere di spodestare il Napoli dal trono di campione d’Italia e conquistare, la tanto ambita, seconda stella.

Ed è proprio dal Napoli che potrebbe arrivare il prossimo acquisto in questo calciomercato dell’Inter. Stando alle ultime notizie, infatti, nella giornata di ieri è andato in scena un incontro fra Marotta ed Aurelio De Laurentiis nel corso quale, oltre a parlare di diritti tv e del futuro della Serie A, i due esponenti dei club hanno trattato anche di calciomercato, con l’amministratore delegato dell’Inter che ha chiesto nello specifico un nome in particolare al presidente del Napoli.

Stando infatti a quanto riportato da Il Corriere del Mezzogiorno, complice anche la situazione incerta legata al futuro di André Onana, sempre più vicino alla Premier League, Marotta avrebbe parlato e chiesto informazioni a De Laurentiis per Alex Meret, indicato essere dalla dirigenza dell’Inter un profilo giovane ed affidabile col quale andare a sostituire il camerunese.

Marotta parla con ADL di Meret: le possibili richieste dell’Inter

Fra i tanti nomi presenti nella lista di Marotta per il post Onana in queste ore ha decisamente preso quota quello di Alex Meret. Il portiere campione d’Italia ha infatti attirato l’attenzione dell’Inter che, tramite il suo amministratore delegato, avrebbe notificato questo interesse ad Aurelio De Laurentiis.

Il presidente del Napoli, però, dopo l’uscita di Kim, non ha alcuna intenzione di smantellare più di tanto la formazione di Rudi Garcia, anche se difronte ad un’offerta allettante ADL potrebbe lasciar partire il suo portiere. Ovviamente questo avverrebbe solo alle condizioni ed ai prezzi che verrano fissati dal presidente del Napoli che, a quanto pare, stando a dati Transfermarkt, al momento valuterebbe Alex Meret 18 milioni di euro.

Inter, per la porta sale Meret: il preferito resta però uno

L’ultimo nome uscito per la porta dell’Inter in caso di addio di Onana è, per l’appunto, quello di Alex Meret, ma il preferito della dirigenza meneghina resta sempre e comunque Anatoly Trubin. Classe 2002 dello Shakthar, il portiere ucraino vale 22 milioni di euro, dunque un poco in più rispetto all’italiano, ma ha margini di miglioramento -e di plusvalenza- decisamente più ampi rispetto a quelli del portiere del Napoli.