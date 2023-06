È fatta per il giovanissimo tecnico italiano: allenerà nel massimo campionato

Tra i top club del campionato, il nuovo allenatore è giovanissimo ed è pronto alla grande occasione.

Tra i diversi rumors che vedono protagonisti gli ex giocatori che tentano ora fortuna come allenatori, in un ruolo tutto diverso, c’è la scelta di uno tra i top club del campionato che ha voglia di puntare tutto sul giovanissimo allenatore italiano, che è pronto alla sua nuova esperienza.

Un’avventura ai massimi livelli perché allenerà un top club del massimo campionato, con la scelta a sorpresa che cade sull’allenatore italiano classe ’89.

Scelta fatta, arriva il giovane tecnico classe ’89: ecco chi è

La scelta è a sorpresa in merito al nuovo allenatore, che è giovanissimo ed è italiano.

Viene fuori dopo alcune esperienze importanti, già vissute, all’esterno del rettangolo di gioco. Una scelta inusuale ma coraggiosa quella di un club ad alti livelli nel massimo campionato, che sceglie di puntare su un prodotto così giovane, ma che ha dimostrato già grande conoscenza tattica nel mondo dei professionisti, dopo un’accurata esperienza passata tra studio ed avventure all’interno del mondo del calcio.

L’ex Serie A perché vecchio collaboratore di Roberto De Zerbi ai tempi del Sassuolo, è pronto alla nuova avventura: molto presto, Francesco Farioli, sarà ufficializzato come nuovo allenatore del Nizza.

Colpo di scena, Farioli è il nuovo allenatore del Nizza: ha 34 anni

Ha solo 34 anni e, come annunciato dai colleghi di Sky Sport, sarà Francesco Farioli il nuovo allenatore del Nizza. Non ha esperienza da calciatore, ma da collaboratore tecnico e primo allenatore, sì, avendo vissuto di recente un’esperienza sempre ad alti livelli in Turchia, come allenatore dell’Antalyaspor.

Dopo l’avventura nella Super Liga turca, ecco che approda nel grande calcio della Francia, in Ligue 1, il tecnico che ha mostrato di saper far esprimere un buon calcio con il suo 4-1-4-1 – nonostante la giovanissima sua età – e proverà la cavalcata in classifica, per riportare il Nizza in Europa, attraverso un piazzamento minimo in Conference o in Europa League.

L’erede di De Zerbi pronto al grande calcio: allenerà in Ligue 1

Allenerà in Ligue 1 quello che viene considerato come “erede” di De Zerbi e chissà che, lo stesso Farioli, non abbia occasione di vivere un’esperienza simile a quella del tecnico ex Sassuolo che in Premier League risulta essere uno dei migliori allenatori. Da giovanissimo, Francesco Farioli, coglie così l’occasione del Nizza e della Ligue 1.

L’allenatore italiano arriva al Nizza dopo che il club di Ligue 1 aveva scelto la soluzione di allenatore ad interim per sostituire l’esonerato Favre, vedendo fino alla fine della stagione la soluzione di Didier Digard.