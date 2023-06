Wanda Nara accende l’estate: il selfie in costume sconvolge i fan

Wanda Nara nei suoi scatti estivi è sempre inimitabile: la foto in costume in primo piano è un vero e proprio capolavoro

Nuovo anno, nuovo look, vita vecchia. Il 2023 ci ha proposto Wanda Nara in una nuova versione di se stessa, con un cambio di colore di capigliatura che ha inizialmente spiazzato tutti ma a cui ci stiamo abituando. Ciò che non è cambiato, è il suo fascino irresistibile e seducente. Che in estate, manco a dirlo, torna a esibirsi ai massimi livelli.

La showgirl e imprenditrice argentina rimane un volto apprezzatissimo in particolar modo dagli amanti del calcio, essendo una delle wag più iconiche di questi anni, in coppia con Mauro Icardi. Una coppia che ha superato, negli ultimi tempi, vari momenti di crisi e che da qualche mese è tornata solida e affiatata. Ma ormai, il nome di Wanda è conosciuto in ogni dove e resistere alla sua sensualità esplosiva risulta missione davvero ardua per tutti.

Sui social, Wanda è diventata una star planetaria, con quasi 16 milioni e mezzo di followers su Instagram. E dopo i trascorsi in Italia (a proposito, i rumors di mercato su Icardi in Serie A sono tornati a farsi sentire: mai dire mai…), si è riproposta come presenza televisiva fissa in Argentina, dove in questo periodo si sta occupando della conduzione dell’edizione locale di Masterchef. Tra una puntata e l’altra, però, sta naturalmente provando a godersi l’estate.

Wanda Nara si rilassa con un mate, il costume non contiene nulla: divina

Nei giorni scorsi, insieme a Icardi, si è concessa un breve viaggio in Brasile, a Rio de Janeiro. E anche lì, è riuscita nel solito intento, quello di mandare fuori di testa la platea dei fan, con scatti da urlo.

Ecco una delle visioni migliori che ci ha regalato. I primi piani della sua fisicità prorompente ci lasciano sempre senza fiato, la vertiginosa scollatura in un bikini dai colori sgargianti accende la passione e la fantasia del popolo dei social.

Un lato A che non passa mai inosservato, il momento di relax di Wanda che sorseggia un mate diventa virale e raccoglie like e commenti a più non posso. Curve così incontenibili sono sempre un piacere per gli occhi e per il cuore, il delirio dei fan non si ferma: l’attesa per il prossimo scatto illegale già cresce.