Calciomercato, maxi offerta dell’Inter: affare ad un passo, si chiude

L’Inter è pronta a mettere a segno il decimo colpo della sua estate di calciomercato. I nerazzurri avrebbero infatti presentato una maxi offerta per un loro obiettivo che ora sarebbe ad un passo dallo sbarcare a Milano.

Una trattativa lampo quella imbastita dall’amministratore delegato Giuseppe Marotta, ma che dimostra quanto l’Inter, nonostante tutte le difficoltà riscontrate nel corso di questa estate, abbia intenzione di investire per fare bene nell’imminente stagione che sarà, con l’obiettivo principale di provare a raggiungere la tanto ambita seconda stella.

Bisognerà capire nelle prossime ore quanto margine di possibilità esiste per portare a casa quest’operazione, ma dalle parti di viale Liberazione si respira una discreta positività.

Calciomercato, maxi offerta dell’Inter: si può chiudere a breve

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata dell’Inter, che dopo alcune settimane di stallo è ora al lavoro per cercare di regalare a Simone Inzaghi il decimo rinforzo di questa turbolenta ma super stimolare estate nerazzurra.

Stando alle ultime notizie, infatti, valutata a grandi linee tutta la rosa a pochissimi giorni dall’inizio del campionato, il tecnico nerazzurro avrebbe reso noto alla dirigenza la necessità di andare a rinforzare ancora un pò la squadra, che come nella passata anche in questa stagione punta a fare bene in Europa e vincere in Italia. A fronte di questo Giuseppe Marotta avrebbe iniziato a valutare diverse opportunità in questi ultimi giorni di calciomercato, decidendo, su “permesso” dell’area tecnica, di affondare il colpo su un giocatore che per palmares, carisma e ruolo potrebbe decisamente fare al caso di Simone Inzaghi, che proprio per quella zona di campo starebbe cercando a più riprese rinforzi di un certo livello. Anche se a ridosso dell’inizio del campionato, dunque, la dirigenza dell’Inter sembrerebbe esser finalmente pronta ad accontentare le richieste del suo allenatore, come confermato anche dalle ultime notizie.

Stando infatti a quanto riportato da Sky Sport De, l’Inter starebbe spingendo per far sbarcare in Serie A Benjamin Pavard del Bayern Monaco in questo calciomercato.

L’Inter fa sul serio per Pavard: prima offerta al Bayern, le cifre

L’inter starebbe facendo sul serio per Pavard in questo calciomercato. Stando a Sky Sport De, infatti, il Biscione avrebbe nelle scorse ore presentato al Bayern Monaco una prima offerta da 25 milioni di euro per il difensore francese, però rifiutata dal club bavarese che chiede di più.

Dalle parti di viale Liberazione non hanno però alcuna intenzione di mollare la presa su Pavard, soprattutto ora che si sarebbe addirittura raggiunto un accordo di massima con il giocatore stesso. Per questo motivo, stando ad Alfredo Pedullà, nelle prossime ore l’Inter aumenterà a 30 milioni di euro l’offerta per il difensore, ma il Bayern Monaco potrebbe arrivare a rifiutare anche questa. Le prossime ore saranno decisive.

Non solo Pavard: ritorno di fiamma per l’Inter

Pavard non è l’unico obiettivo che l’Inter starebbe seguendo per rinforzare la propria difesa in questo calciomercato. Oltre al francese, infatti, sfumata l’ipotesi Chalobah, dalle parti di viale Liberazione sarebbe tornato di moda il nome di Kostantinos Mavropanos, centrale greco dello Stoccarda valutato 15 milioni di euro ed in passato seguito anche dal Napoli.