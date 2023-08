Shock in campo: l’ex Roma gli rompe il naso

Il mondo del calcio ci porta a molto divertimento ma, in qualche occasione, accade anche qualche episodio spiacevole tra compagni

In queste ore sta facendo il giro del mondo quanto accaduto tra due compagni di squadra nel corso di un allenamento, con l’epilogo che non è stato di certo dei migliori. Uno dei protagonisti lo ricorderete di certo: si tratta di una vecchia conoscenza del calcio italiano,

Nel corso degli anni abbiamo potuto vedere molti episodi con litigi tra compagni in allenamento, situazioni che potevano minare un’intera squadra se non tenuti sotto controllo da allenatore e dirigenti. Una delle più importanti e risonanti, forse, l’abbiamo vista sui campi di allenamento di Milanello, che ospita i rossoneri.

I protagonisti di questo spiacevole episodio furono Zlatan Ibrahimovic e Oguchi Onyewu, americano che abbiamo visto poco tempo con la maglia del Milan. La situazione era nata semplicemente per un fallo di gioco, un contrasto troppo duro dell’attaccante svedese nei confronti del centrale difensivo americano. La situazione si era poi ristabilita abbastanza in fretta, come rivelato qualche ora dall’amministratore delegato rossonero del tempo, Adriano Galliani.

Ex Roma, la follia del brasiliano Gerson

In questi anni nel nostro campionato abbiamo avuto tanti colpi di mercato, con grandi attese che però sono stati in grado di deluderle in pieno. Uno di questi è, senza dubbio, il centrocampista brasiliano Gerson, classe 1997 passato anche per il nostro campionato.

Il brasiliano arrivò dal Fluminense, dopo alcune stagioni molto importanti che avevano fatto rimbombare il nome anche nel vecchio Continente, trasferendosi alla Roma. Nella sua parentesi romana, per, Gerson ha messo insieme solamente 28 presenze, e 2 gol, in due anni. Prima di trasferirsi per una stagione, in prestito, alla Fiorentina dove ha giocato molto ma senza ottenere la permanenza in viola.

Quanto accaduto in queste ore nell’allenamento del Flamengo, ha del grottesco e sta facendo il giro del mondo. Il protagonista è stato proprio l’ex Roma e Fiorentina Gerson, che nel corso della seduta di allenamento della squadra Jorge Sampaoli ha effettuato un duro intervento nei confronti del compagno Varela, accendendo un diverbio tra i due calciatori che sono arrivati addirittura alle mani.

Il centrocampista sarebbe arrivato a tirare un pugno sul naso al compagno, causandogli una frattura. La squadra brasiliana, con un comunicato, ha rivelato di aver risolto con i diretti interessati la situazione.