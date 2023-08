Calciomercato, doppio affare Berardi e Orsolini: destinazioni opposte

Il doppio affare riguarda il futuro di Domenico Berardi e Riccardo Orsolini, in merito ai rumors di calciomercato emersi quest’oggi.

Da una parte la partenza di Berardi, dall’altra l’addio al Bologna di Riccardo Orsolini che, dopo i diversi tentennamenti durante le passate stagioni, si ritrova tra i protagonisti del calciomercato in Serie A, con una destinazione ben precisa.

Per quanto riguarda il primo citato tra i due, sono settimane in cui si parla dell’addio al Sassuolo, con destinazione in una delle big del campionato. L’esterno offensivo della Nazionale ha voglia di giocare ad alti livelli e il treno che gli arriva, rischia di essere uno degli ultimi, considerando la sua età non più giovanissima.

Calciomercato, destino incrociato per Berardi e Orsolini: la notizia

Esterno in Serie A cercasi, il discorso vale a pochissimi giorni dall’inizio della nuova stagione di Serie A.

I rumors su Berardi e Orsolini riguardano le big del calcio italiano, perché con effetto domino potrebbe accadere qualcosa proprio a cavallo di quello che sarà l’appuntamento del week-end delle primissime gare del campionato di Serie A 2023/2024.

Secondo quanto riportato in giornata, il Sassuolo ha messo nel mirino Riccardo Orsolini. Il club neroverde, consapevole dell’addio di Berardi praticamente cosa possibile ormai, ha deciso di guardarsi intorno, andando diretto sull’esterno del Bologna che potrebbe dire addio al club dei felsinei.

Mercato Sassuolo: via Berardi, il sostituto è Orsolini

Come riferito da SassuoloNews, il sostituto di Berardi al Sassuolo, potrebbe essere Riccardo Orsolini. Destinazioni opposte per i due con Berardi che finirebbe nel club piemontese, perché è la Juventus la prima scelta al momento del calciatore neroverde. E al suo posto, arriverebbe quello che è un ex idea del passato, che torna ora in auge.

Al posto di Berardi dunque c’è Riccordo Orsolini dal Bologna, che ai tempi giocava tra Juventus e Atalanta, piaceva infatti al club di Reggio Emilia che ora è pronto a puntare, in caso appunto di addio di Mimmo Berardi.

Ultime Sassuolo, Orsolini dal Bologna: le cifre dell’operazione

Carnevali libererebbe Berardi, spendendolo alla Juventus o nel club di chi offrirà quella che è la cifra del suo valore di mercato, sono se si riuscirà ad assicurare il cartellino di Riccardo Orsolini.

Il Bologna sarà bottega cara, considerando che ha appena perso Arnautovic e si trova, almeno per il momento, senza un attaccante – con il solo Zirkzee in avanti per Thiago Motta -. Perdere Orsolini, sarebbe molto grave in questo momento, ma il Bologna ha dichiarato di non trattenere nessuno contro le proprie volontà. Il valore di mercato di Orsolini tocca i circa 10-15 milioni di euro.