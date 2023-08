Calciomercato Inter, stanno prendendo Pavard: accordo vicino

I piani dell’Inter in questo calciomercato potrebbero essere completamente stravolti, dato che sembrerebbe essere ad un passo l’arrivo di Benjamin Pavard in questo calciomercato.

A sorpresa in uscita dal Bayern Monaco, l’esterno francese ha analizzato nel corso di queste settimane tutte le offerte presentate al suo entourage, facendo però comunque la preparazione col club bavarese per farsi trovare pronto.

Fra le tante ipotesi future c’era anche quella dell’Inter per Pavard, destinazione della quale si è parlato con insistenza soprattutto negli scorsi mesi. La prossima stagione è alle porte, i campionati stanno per iniziare, e l’esterno francese ha finalmente dato l’okay al suo trasferimento nel suo nuovo club in questo calciomercato. I prossimi giorni saranno quelli decisivi, ma la fumata bianca è praticamente ad un passo.

Calciomercato Inter, cambia il futuro di Pavard: le ultime

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Benjamin Pavard in questo calciomercato, che con un anno di ritardo potrebbe lasciare il Bayern Monaco. L’esterno francese è infatti sulla lista dei desideri di diversi top club, pronti a sedersi al tavolo col club bavarese per discutere di un suo trasferimento.

Nel corso degli scorsi mesi una delle destinazioni più gettonate per Pavard, ed apprezzate dallo stesso giocatore, è stata l’Inter, che ha lavorato sotto traccia col Bayern Monaco per trovare un accordo per l’approdo a Milano dell’esterno francese. Addirittura si è anche parlato di un clamoroso ma allo stesso tempo intrigante scambio alla pari con Dumfries, ma il club meneghino ha dato priorità ad altre operazioni in questo calciomercato facendo sfumare la possibilità di ingaggiare un campione del mondo. A fronte di questo, stando alle ultime notizie, sono di conseguenza aumentate le possibilità di vedere Pavard in Premier League.

Secondo quanto riportato da L’Equipe questa mattina in prima pagina, infatti, il Manchester United starebbe pensando di mettere alla corte di ten Hag anche il terzino francese del Bayern Monaco in questo calciomercato, provando così ad incorniciare una campagna acquisti sino a qui perfetta.

Niente Inter Pavard, United più possibile: si può chiudere subito

Sfumata l’ipotesi Inter, Benjamin Pavard avrebbe aperto nelle scorse ore ad un trasferimento al Manchester United in questo calciomercato. Stando alle ultime notizie, infatti, il terzino francese vuole lasciare il Bayern Monaco, e nelle prossime ore fra le due società potrebbero esserci dei primi contatti.

Dopo l’importate esborso economico per Kane, il club bavarese ha bisogno di fare cassa, ed è per questo che non ha alcuna intenzione di fare sconti sul cartellino di Pavard, nonostante la scadenza di contratto nel 2024. Per questo motivo, stando a dati Transfermarkt, il Bayern Monaco potrebbe arrivare a chiedere anche 40 milioni di euro per il laterale francese.

Inter: Cuadrado non fa rimpiangere Pavard

Il sogno Pavard è ad un passo dallo sfumare per l’Inter, ma al momento Cuadrado non sta facendo per nulla rimpiangere la scelta alla dirigenza nerazzurra. Il colombiano dimostra infatti che alle volte puntare sulle operazioni low-cost non fa affatto male, e le prestazioni dell’ex Juventus in tournée lo hanno dimostrato. Ora solo il tempo dirà chi avrà avuto ragione, ma quanto risparmiato per Pavard l’Inter potrebbe investirlo sulla tanto attesa prima punta.