Il costume è ‘aperto’: Elisabetta Gregoraci lascia senza fiato

Elisabetta Gregoraci con un costume aperto che non lascia scampo, visione devastante che manda in visibilio i fan

Era abbondantemente prevedibile che Elisabetta Gregoraci sarebbe stata una delle principali protagoniste estive e i pronostici sono stati di certo rispettati. Del resto, la modella e showgirl calabrese non passa mai inosservata per il suo fascino, ma in questo periodo è anche una delle presenze televisive ormai diventate più irrinunciabili.

Per la settima stagione consecutiva, infatti, Elisabetta ha presentato il tour di Battiti Live, uno dei principali appuntamenti musicali della stagione in tv. Serate all’insegna della grande musica e dell’intrattenimento, in cui la presenza scenica della 43enne calabrese si fa sempre valere.

Nel corso del tempo, come presentatrice televisiva, Elisabetta ha mostrato una notevole crescita in termini di carisma, che ha affiancato al suo già notevole charme che era un valore aggiunto di per sé. Naturale che sia diventata un personaggio amatissimo in maniera trasversale dal pubblico e infatti, nonostante il trascorrere degli anni, il sostegno dei fan non viene mai meno. Ma Elisabetta continua a sfoderare la stessa bellezza e sensualità degli anni giovanili, forse anche meglio.

Elisabetta Gregoraci scollatissima, il lato A prorompente fa sognare: scatti da bollino rosso

Intanto, adesso si gode un po’ di meritate vacanze, come testimoniano i suoi scatti sul web. Su Instagram, i suoi quasi due milioni di followers la stanno ammirando in grandissima forma. La cosa non sorprende di certo. Ma è impossibile non rimanere a bocca aperta di fronte a uno degli ultimi post, dalle coste della Sardegna.

Varie foto in sequenza, seduta sul bagnasciuga o in acqua, con un costume giallo e uno nero. Tutte immagini degne di nota, ma la preferenza degli ammiratori va nettamente verso il costume nero, ed è facile capire il perché. L’apertura sulla scollatura è di quelle che non si scordano, la visione del lato A di Elisabetta forse non è mai stata così provocante. Il resto lo fa la magnificenza della sua silhouette nella sua interezza, con fianchi sinuosi e gambe da urlo a completare il quadro.

Un trionfo di like e commenti a suo favore è l’inevitabile contorno del post su Instagram, preso letteralmente d’assalto. Il copione si ripete sempre uguale nel caso di Elisabetta, ma non annoia mai, ovviamente.