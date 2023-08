Inter: salta Samardzic, sta firmando con un altro club

Calciomercato Inter, arrivano offerte importanti che riguardano il futuro di Samardzic che è pronto ad una nuova avventura perché lascerà l’Udinese sicuramente.

Il giocatore è pronto ad una nuova sfida perché non resterà e forse lascerà anche l’Italia arrivati a questo punto. Perché ora arriva una rottura totale tra il club nerazzurro che stava trattando per lui e l’agente.

Il calciatore ha deciso di lasciare il club friulano perché sono arrivate importanti offerte in questa sessione di mercato, ma ora c’è un colpo di scena che potrebbe essere addirittura clamoroso per la sua prossima destinazione.

Calciomercato Inter: Samardzic alza la richiesta, salta tutto

Da giorni ormai era stato raggiunto un accordo totale tra Samardzic e l’Inter per il trasferimento del giocatore in nerazzurro. C’era attesa per capire come sarebbe andata a finire tra il club e il giocatore che attendevano solo che si chiudeva l’intesa tra l’Udinese e Fabbian che era stato inserito nell’affare con il club nerazzurro.

Dopo l’accordo tra tutte le parti però è arrivata ora una frenata inaspettata, perché dopo le visite mediche del giocatore c’è stata una nuova richiesta di Samardzic e il suo nuovo agente (padre del giocatore, che hanno deciso di lasciare la procuratrice Rafaela Pimenta) all’Inter. Il club nerazzurro si è indispettito della richiesta nuova fatta con cifre superiori.

Adesso proprio per questo potrebbe saltare definitivamente tutto tra l’Inter e Samardzic. Ma dietro questa nuova offerta potrebbe esserci un possibile nuovo club, che ha intenzione di provare a scippare al club nerazzurro il talento tedesco. Sono ore calde queste, perché ci sarà un nuovo confronto tra le parti con i nerazzurri che si sono presi del tempo per decidere, ma c’è un’aria negativa attorno a questa situazione che si è venuta a creare.

Inter: Samardzic lasciato andare

Non sembrano esserci buone notizie per i tifosi dell’Inter che già sognavano il colpo Samardzic. Perché il giovane talento con suo padre ha voluto alzare l’offerta dopo aver già raggiunto un accordo con i nerazzurri.

Si è mangiato la parola data Samardzic e ora l’Inter è pronta a far saltare l’affare. Una mossa che non è piaciuta alla società pronta a virare su altri obiettivi. Per questo motivo ora potrebbe arrivare la beffa con il giocatore pronto a firmare con un altro club.

West Ham: offerta per Samardzic

Questa situazione sembra avere qualcosa di più nascosto dietro. Perché pare che nelle ultime ore ci sia stata una maxi offerta del West Ham in extremis al giocatore e avrebbe convinto Samardzic a vacillare, tanto da chiedere le stesse cifre all’Inter. Con i nerazzurri può saltare tutto e ora può firmare in Premier League il giocatore.