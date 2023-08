PSG: soluzione trovata per Mbappe, arriva l’annuncio

Il futuro del Paris Saint Germain dipenderà sicuramente anche da queste vicende che si sono venute a creare per Mbappe, Neymar e Verratti, perché il club ora ha preso una decisione forte a riguardo.

E’ un momento difficile per i tifosi e il club perché si potrebbe assistere ad una delle più grandi rivoluzioni in casa PSG degli ultimi anni. Un qualcosa di davvero particolare che cambierebbe le carte in tavola.

Una situazione particolare che si è venuta a creare nelle ultime ore per quanto riguarda il futuro dei giocatori con i massimi esponenti della società che hanno intenzione di cambiare tutto.

Calciomercato PSG: cambia il futuro di Mbappe

Il Paris Saint Germain è pronto a chiarire la situazione di Mbappe. Il campione francese è finito fuori rosa e fuori dal progetto al momento in attesa di novità. Perché si parla tanto di quello che sarà il futuro del giocatore che è in scadenza 2024 con i francesi e non ha intenzione di rinnovare nemmeno alla cifre stellari che gli sarebbero state proposte.

C’è il Real Madrid dietro tutto questo che è pronto a chiudere per Mbappe ora o nel 2024, per questo motivo il PSG tiene fuori rosa l’attaccante e potrebbe rovinargli un anno di carriera importante visto che la prossima estate ci saranno gli europei con la Francia.

Ora però arrivano novità riguardo quelle che saranno le scelte della società su Mbappe e anche quelle dello stesso giocatore.

PSG: annuncio Luis Enrique su Mbappe

In conferenza stampa, in vista della prima partita di campionato contro il Lorient, sono arrivate le parole del tecnico spagnolo Luis Enrique che ha svelato alcune cose riguardo la situazione legata alla vicenda Mbappe con il PSG.

Il giocatore francese vive una situazione davvero di stallo al momento, perché non vuole rinnovare con il Paris Saint Germain e chiede la cessione dove c’è il Real Madrid pronto a prenderlo ora o a firmare il giocatore gratis il prossimo anno.

Queste alcune delle dichiarazioni di Luis Enrique sulla vicenda tra Mbappe e il PSG: “Già in passato è accaduto un episodio simile tra giocatore e società, spero che si trovi un accordo. Ricordo però che nessuno è al di sopra del club”.

PSG: Neymar e Verratti anche fuori dal progetto

Su Neymar e Verratti fuori dal progetto, invece, Luis Enrique ha voluto chiarire senza giri di parole, non rivelando i contenuti delle conversazioni private, ma mettendo in chiaro che la decisione presa da lui stesso e la società parla molto chiaro in vista di quello che sarà il futuro dei due giocatori con il Paris Saint Germain.