Juve, colpaccio scudetto: si chiude a 30 milioni

Juventus, colpaccio scudetto. A dieci giorni dall’inizio del campionato la Juventus ha ancora da chiedere ad un mercato dove il tempo trascorre velocemente.

Massimiliano Allegri non vuol sentir parlare di scudetto. Non lo ha mai fatto nemmeno quando ha potuto contare per anni sulla rosa più forte d’Italia ed i trofei tricolori erano come le ciliegie, uno tirava l’altro.

Le prime, positive uscite della nuova Juventus non lo inducono a fare proclami. Sa cosa è accaduto la passata stagione e sa bene come la prossima sarà una sorta di anno zero, dove tutto è stato resettato, dalle gestioni fallimentari a livello societario ai macroscopici errori a livello tecnico. Il mercato sembra creare un ulteriore frattura tra chi, come il Napoli, che ha dominato il campionato scorso, Milan ed Inter che stanno mettendo in atto un ottimo mercato e il resto della compagnia, Juve inclusa, che si affanna a chiudere operazioni sia in entrata che in uscita.

A venti giorni dal termine della sessione estiva del mercato la situazione, in casa bianconera, non è delle più rosee. I ridotti impegni ufficiali, dopo la decisione della UEFA di estromettere la Juventus per un anno dalle competizioni europee spinge ad un’ulteriore taglio della rosa. Ma sono proprio gli esuberi a pesare come macigni sul bilancio della società bianconera. Come se non bastassero situazioni diverse, ma ugualmente complesse, quali quelle riguardanti Pogba o Vlahovic. La Juventus cerca di muoversi per non rimanere troppo indietro e tra una settimana è già campionato. E un nome ritorna in auge…

Juventus colpaccio scudetto: c’è Zaniolo

Quando c’è di mezzo il mercato non si sa mai dove finiscono le notizie e iniziano i desideri. Come quando si scrive che questi dovranno essere, necessariamente, i giorni della Juventus.

Cristiano Giuntoli sa bene cosa fare per quanto riguarda le possibile nuove entrate in casa Juventus. Ma per qualcuno che entra vi deve essere un altro pronto a lasciargli libero il posto. L’elenco di coloro che dovrebbero uscire è decisamente più lungo rispetto a quello di coloro che potrebbero affacciarsi dalle parti della Continassa. A quanto pare un nome non è mai uscito dalla lista in entrata di Giuntoli: Nicolò Zaniolo.

Il 24enne ex Roma è sempre monitorato dalla Juventus. 35 milioni di euro. A tanto ammonta la clausola rescissoria fissata dal Galatasaray per il talento azzurro. A 30 milioni di euro si potrebbe anche chiudere. In Turchia danno per certa la trattativa tra il club turco e la Juventus, così come assai probabile l’addio di Zaniolo. L’acquisto di Tete, da parte del Galatasaray, è il segno più evidente che l’ex Roma potrebbe essere messo sul mercato.

Come sempre saranno decisive le operazioni in uscita affinché si possano reperire le risorse per un colpo che la Juventus insegue da anni.