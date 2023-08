Calciomercato, lo stanno soffiando all’Inter: va in Premier League

Sembrava essere cosa fatta, aveva addirittura anche già svolto le visite mediche per l’Inter, ma a quanto pare il giocatore potrebbe non trasferirsi più nel club meneghino in questo calciomercato.

Stando alle ultime notizie, infatti, sfruttando l’indecisione fra le parti ed un mancato accordo che ancora deve essere raggiunto fra l’Inter ed il giocatore, un secondo club si sarebbe prepotentemente inserito nelle trattative cercando di soffiare il ragazzo ai nerazzurri.

Un tentativo coraggioso ma che potrebbe portare i suoi frutti, dato che l’impressione è che alla fine l’obiettivo di mercato del club meneghino possa davvero alla fine finire a giocare in Premier League.

Calciomercato, lo stanno soffiando all’Inter: le ultime

Incredibili novità arrivano in merito al calciomercato in entrata dell’Inter, che nelle prossime ore potrebbe subire una svolta inaspettata. Stando alle ultime notizie, infatti, quello che doveva essere in pratica un nuovo acquisto del club meneghino potrebbe diventare una delle più clamorose beffe delle ultime finestre di trasferimenti.

L’Inter era sulle tracce del giocatore da tempo, come dimostrato anche dai tentativi fatti negli anni passati. Questa sembrava potesse essere però l’estate giusta per il compimento di questo trasferimento che la piazza nerazzurra sognava da diversi anni, viste le inconfutabili qualità del ragazzo. Dopo tante chiacchiere la dirigenza meneghina pareva avesse finalmente accontentato le richieste del suo popolo, facendo anche svolgere le visite mediche al giocatore, ma un intoppo inaspettato si sarebbe contrapposto fra l’Inter ed il buon e definitivo esito di questa operazione.

Questa mattina il Daily Mail ha infatti raccontato un retroscena che potrebbe far riecheggiare alcuni spettri dalle parti di Viale Liberazione. Stando al noto tabloid inglese, infatti, il West Ham ha provato ad inserirsi nelle trattative fra l’Inter e l’Udinese per strappare ai nerazzurri Lazar Samardzic.

Inter, il West Ham ci ha provato per Samardzic: il retroscena

Il West Ham nelle scorse ore ha provato a strappare Samardzic all’Inter in questo calciomercato. Il Daily Mail ha infatti raccontato che gli Hammers, sfruttando il non ancora raggiunto accordo fra i nerazzurri ed il ragazzo, si sarebbero inseriti nelle trattative anche con una certa convinzione per cercare di portare in Premier League il centrocampista serbo.

Il West Ham non è però riuscito nel suo intento, anche perché ha aspettato un pò prima di decidere se affondare o meno il colpo decisivo per Samardzic che, alla fine, non è avvenuto. Tutto questo perché al momento gli Hammers sono impegnati a trattenere Lucas Paquetà, obiettivo del Manchester City di Guardiola.

Inter-Samardzic: non c’è West Ham che tenga, a breve l’ufficialità

Nonostante l’intromissione del West Ham nelle trattative, non c’è stato alcun cambio di programma: Lazar Samardzic diventerà un nuovo calciatore dell’Inter in questo calciomercato. Dopo aver svolto le visite mediche negli scorsi giorni, stando alle ultime notizie, il centrocampista serbo firmerà nei prossimi giorni il contratto che lo legherà al club nerazzurro e che metterà una volta e per tutte la parola fine a questa telenovela.