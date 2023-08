Calciomercato, si separa la coppia del gol: svolta in Serie A

Un momento decisivo con la scelta già presa: addio alla coppia del gol che ha regalato magie a non finire, accordo fatto

Sono stati anni magnifici con tanti gol realizzati in tutti i modi. Il momento dell’addio ormai è arrivato con la svolta decisiva nell’affare: si diranno addio nelle prossime ore. L’annuncio ufficiale arriverà dopo le visite mediche: pochi minuti fa si è concretizzato definitivamente il trasferimento.

La chiusura della trattativa è arrivata proprio pochi minuti fa. L’affare si concretizzerà ufficialmente all’inizio della prossima stagione: ormai Duvan Zapata e Luis Muriel si diranno definitivamente addio dopo stagioni entusiasmanti trascorsi insieme a Bergamo. Gasperini ha già avuto i sostituti all’altezza

Calciomercato, affare verso la chiusura: ormai ci siamo

Nelle ultime ore è arrivata la svolta decisiva con la chiusura immediata del nuovo affare in Serie A. Un colpo da vera big italiana per puntellare l’attacco del top club di Serie A: una nuova avventura tutta da vivere dopo gli anni vissuti intensamente sotto la guida tecnica di Gasperini. La big esulta dopo l’indiscrezione lanciata pochi minuti fa: chiusura definitiva per la prossima stagione, ora l’annuncio.

Come svelato pochi minuti da Sky Sport, Josè Mourinho sarà finalmente accontentato dalla dirigenza della Roma. Ad un passo l’accordo per Duvan Zapata con la possibile chiusura ad inizio settimana con l’Atalanta, che ora intende portare a termine l’affare con il Milan per il talento belga De Ketelaere. La Roma è vicina così al triplo colpo con Paredes e Renato Sanches pronti a sbarcare nelle prossime ore in Italia.

L’allenatore portoghese si è lamentato nei giorni scorsi di possibili colpi in vista della prossima stagione che tardavano ad arrivare. Subito accontentato con tre innesti di qualità per rinforzare la rosa a sua disposizione. Rinforzi che possono vantare una grande esperienza a livello internazionale per competere con le altre big d’Europa.

Duvan Zapata è voglioso di tornare protagonista nel calcio che conta dopo una stagione ricca di infortuni: ha disputato poche partita in maglia nerazzurra, ma a Roma potrà rilanciarsi con Mourinho che predilige difesa e transizioni rapide. L

‘attaccante colombiano potrà tornare ad essere mortifero con le sue accelerazioni in grado di mettere in totale difficoltà i difensori avversari. Ad inizio settimana l’annuncio ufficiale alla Roma per mettersi subito a disposizione del suo nuovo allenatore.