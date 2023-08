Figc, retrocessione in Serie D: adesso è ufficiale, l’annuncio sul ripescaggio

La decisione da parte della Figc è ufficiale: c’è l’annuncio da parte della Corte in merito all’esclusione dal campionato della società che dovrà ripartire dalla Serie D.

Aumentano i dubbi in merito al futuro del club. C’è l’annuncio della Corte che ha escluso dal campionato la storica piazza che adesso dovrà ripartire, obbligatoriamente, dalla Serie D. Si attende una presa di posizione da parte della proprietà che dovrà sciogliere i dubbi riguardo il futuro del club. Intanto, esulta un’altra società italiana che sarà ripescata al prossimo campionato.

Finalmente è arrivato il verdetto del Consiglio di Stato che ha messo la parola fine su questa vicenda.

FIGC: esclusione dal campionato, il club dovrà ripartire dalla D

Il club amaranto, che ha lottato fino alla fine per essere riammesso nel campionato cadetto, alla fine dovrà rinunciare alla seconda serie del calcio italiano e ripartire dalla quarta. Una vera e propria mazzata per tutta la città.

Adesso si attende una presa di posizione da parte della proprietà che dovrà decidere se continuare oppure cedere il titolo al sindaco che a quel punto dovrà scegliere una nuova cordata di imprenditori.

Quest’oggi è arrivato il comunicato ufficiale da parte del Consiglio di Stato che ha chiarito una volta e per tutte la questione legata all’esclusione dalla Serie B della Reggina. Ecco tutti i dettagli in merito ai ripescaggi con la Figc che nelle prossime ore ufficializzerà il tutto.

Reggina in Serie D, Brescia ripescato in D

Respinto il ricorso della Reggina. L’ultimo grado di giudizio ha messo la parola fine su questa vicenda. Il verdetto è stato pubblicato poco fa. A questo punto si (ri)aprono le porte della Serie B per il Brescia che potrà partecipare al prossimo campionato di Serie B. In mattinata è arrivata anche la notizia riguardo il Perugia a cui è stato respinto il ricorso. Il club umbro, dunque, non sarà riammesso in Serie B. Infine, al posto del Brescia in Serie C andrà la Casertana che è stata ripescata ufficialmente.