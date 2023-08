Sorpresa in Serie A, colpo all’improvviso: primi contatti per chiudere

Si può chiudere subito il colpo che sistemerebbe le cose per il reparto di una delle big di Serie A, nell’imminente calciomercato.

Il club ai vertici del campionato italiano, che ha da risolvere la questione legata ad uno dei reparti rimasti scoperti nell’undici titolare, è pronto ad accelerare per chiudere un colpo che farebbe da soluzione ai problemi emersi nello scorso luglio.

La soluzione, infatti, arriva da un vecchio pallino del club che adesso potrebbe ritrovarsi con lui in squadra, perché il nome è ancora presente sul taccuino dell’area dirigenziale.

Calciomercato, sorpresa in Serie A: colpo all’improvviso

Il colpo all’improvviso e a sorpresa, riguarda uno dei club ai vertici del campionato in Serie A, tra le top squadre della passata stagione.

Perché una delle big del calcio italiano ha bisogno di sistemare un reparto in particolare del proprio undici titolare, dopo un mercato che ha visto la squadra comunque come protagonista dello stesso calciomercato tra entrate e uscite in Serie A.

Giocherà la Champions League il calciatore, qualora le cose dovessero concretizzarsi. Perché secondo quanto riferiscono da Sky Sport, ci sarebbero stati dei primi contatti da parte dell’Inter per il colpo Tanganga. Il giovane difensore del Tottenham, in uscita dagli Spurs, sarebbe pronto all’idea di giocare in Serie A per il prossimo campionato, nella difesa a tre di Simone Inzaghi.

Mercato Inter, colpo Tanganga: la notizia

A riferire la notizia dei primi contatti tra l’Inter e l’entourage di Tanganga è il collega giornalista ed esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, che ha svelato i dettagli della stessa notizia.

Gli agenti di Tanganga sono stati contattati dall’Inter e, il Tottenham, avrebbe pure aperto alla cessione del proprio difensore. Sarebbe adatto per la difesa a tre di Simone Inzaghi, specie adesso che l’Inter ha bisogno di un nuovo innesto nel reparto difensivo.

Ultime Inter, i dettagli dell’operazione Tanganga: arriva subito dal Tottenham

Il difensore arriverebbe così subito dal Tottenham, Tanganga è l’idea a sorpresa per il calciomercato dell’Inter. Il calciatore, in uscita dal Tottenham, arriverebbe in prestito con l’opzione di riscatto. La possibilità, attraverso l’apertura da parte del club londinese, che permetterebbe così all’Inter di sistemare quella che è la sua situazione in difesa, dopo la perdita di Milan Skriniar, oltre a quella di D’Ambrosio che veniva impiegato nella difesa a tre, e una difesa per intera, tra titolari e sostituti, comunque da formare.