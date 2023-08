Calciomercato Inter: scelto il sostituto, si chiude a 30MLN

Il mercato degli attaccanti si è ormai sbloccato in vista della prossima stagione. Perché sono tanti i giocatori pronti a cambiare squadra in vista della prossima stagione e tra i club interessati c’è anche l’Inter.

Decisive le prossime settimane per il club che vuole chiudere, restano ormai pochi giorni per la fine del mercato e già la prossima settimana inizierà la nuova stagione di Serie A.

Saranno decisive queste prossime ore per capire se si riuscirà a chiudere l’affare in vista della chiusura del calciomercato fissato al 31 agosto. Il giocatore è ora pronto ad una nuova avventura.

Calciomercato Inter: pronto il nuovo acquisto in attacco

Serve una punta per rinforzare il reparto in vista della prossima stagione per i nerazzurri. Perché la società ha intenzione di rafforzare la rosa sotto richiesta di Simone Inzaghi che ha palesato la necessità di prendere un altro attaccante. Saranno decisive quindi queste prossime ore perché il mercato delle punte si è sbloccato definitivamente e ora anche Harry Kane lascia il Tottenham per firmare con il Bayern Monaco per 110 milioni. Per questo motivo ora bisogna capire che altro si muoverà.

Tra gli obiettivi dell’attacco dell’Inter c’è anche Mehdi Taremi del Porto che è considerato uno dei migliori nel suo ruolo e per questo motivo ora potrebbe provare una nuova esperienza in vista dei prossimi anni con un’altra squadra, lasciando il Portogallo per un campionato più competitivo. Tra le varie opzioni c’è anche quella proprio del Tottenham per andare a sostituire Harry Kane. Rischio beffa quindi per i nerazzurri.

In Serie A anche il Milan più volte ha messo nel mirino Mehdi Taremi ma ora sembra che non ci sia più questa possibilità per lui. I rossoneri hanno completato il reparto offensivo e per questo ora si è creata l’occasione per l’Inter.

Inter: Taremi firma con il Tottenham

Arrivano notizie di mercato che riguardano il futuro di Taremi che è pronto a lasciare il Porto e ora spunta il Tottenham per l’attaccante iraniano che dovrà andare a sostituire Harry Kane che è ormai di fatto andato al Bayern Monaco, si attende solo l’ufficialità.

Il Tottenham è pronto a chiudere una nuova punta in vista dell’inizio della stagione che è fissato nei prossimi giorni. Ci sono novità importanti per quanto riguarda l’arrivo di Taremi che sembra essere uno dei giocatori scelti.

Tottenham: prezzo di Taremi

E’ arrivata la prima offerta ufficiale di 24 milioni di euro da parte del Tottenham per Taremi con il Porto che ha rifiutato e ha fissato il prezzo a 30 milioni. C’è ora stata la scelta per il classe 1992 con gli Spurs che sono pronti ad alzare l’offerta dopo che è arrivata la cessione di 110 milioni di Kane.