Kean torna in Premier: 25 milioni e sì della Juve

Moise Kean potrebbe lasciare la Juventus di fronte a un’offerta di 25 milioni di euro: su di lui c’è un club di Premier League.

Nel corso delle sue prime settimane da nuovo Football Director della Juventus, Cristiano Giuntoli si è concentrato soprattutto sulle cessioni dei vari giocatori che non rientrano più nei piani della società e di Massimiliano Allegri.

La Juve, infatti, ha lasciato andare via Juan Cuadrado alla scadenza del contratto (il colombiano si è poi accasato all’Inter) e ha ceduto in prestito Arthur alla Fiorentina (con diritto di riscatto fissato a 20 milioni). Inoltre, è ormai finalizzato il passaggio di Denis Zakaria al Monaco, sempre per una cifra intorno ai 20 milioni di euro.

Nei prossimi giorni Giuntoli cercherà di sistemare anche altri esuberi, tra cui Leonardo Bonucci, uno dei giocatori che non fa più parte del progetto. Non sono da escludere cessioni eccellenti, tra cui quella di Vlahovic: come noto il serbo è inserito nella trattativa con il Chelsea che dovrebbe portare Romelu Lukaku alla Juventus. Affare che però ha subito nei giorni scorsi una brusca frenata, dato che i londinesi ritengono troppo alta la valutazione di Vlahovic fatta dai bianconeri.

Sirene dalla Premier per Kean: offerta da 25 milioni

In attesa di capire se questo scambio andrà effettivamente in porto, cominciano a circolare anche delle voci che riguardano un altro importante elemento del reparto avanzato della Signora.

Stiamo parlando di Moise Kean, che in queste amichevoli precampionato ha fatto vedere di essere in buona forma e carico per la nuova stagione. L’attaccante italiano è andato a segno nella sfida contro il Real Madrid (vinta 3-1 dai bianconeri) e poi anche nella partitella in famiglia all’Allianz Stadium contro la Next Gen.

Tuttavia, nonostante questi buoni segnali lanciati dall’ex Everton e Paris Saint-Germain, non è da escludere una sua cessione per fare cassa. Moise Kean, infatti, continua ad avere molti estimatori in Premier League e non è detto che nei prossimi giorni non possa arrivare alla Continassa qualche offerta molto interessante.

Tra i club più vicini a Kean c’è sicuramente il West Ham, alla ricerca di un nuovo attaccante dopo aver lasciato partire Scamacca. Gli Hammers sono tra le squadre interessate a Folarin Balogun, molto seguito anche dall’Inter. Un colpo difficile da raggiungere, che sta spingendo il club londinese a virare su Moise Kean. Madama chiede 25 milioni di euro per lasciar partire l’attaccante 23enne: una cifra che il West Ham non avrebbe problemi a sborsare.