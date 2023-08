Calciomercato Juve: Zaniolo firma, accordo in prestito

Il futuro di Nicolò Zaniolo potrebbe essere nuovamente in Serie A. Perché dopo Inter e Roma c’è un’altra società che punta fortemente sul talento italiano che è in forza al Galatasaray.

Il giocatore è pronto a riscattarsi in Italia dopo la passata stagione deludente fino a gennaio con la Roma, poi però è arrivata la svolta mentale e fisica con il club turco che gli ha dato la possibilità di tornare ad essere un giocatore considerato dai migliori club al mondo.

Ora si sta venendo a creare una situazione di mercato molto interessante per il talento italiano, perché c’è l’occasione di portarlo di nuovo nei migliori campionati d’Europa dopo pochi mesi in Turchia.

Calciomercato Juventus: Zaniolo torna in Serie A

Sono le ultime settimane di calciomercato estivo per provare a riportare Zaniolo di nuovo in Serie A. Nelle scorse settimane c’erano stati tentativi del Milan che però ha poi deciso di virare su altri obiettivi stranieri. Ora ci sono delle nuove notizie che riguardano il futuro del calciatore che è stato accostato alla Juventus. Il club bianconero ha come obiettivo il giocatore italiano da tempo.

Dopo i primi contatti nelle scorse settimane ora la Juventus è pronto a chiudere per Zaniolo e riportarlo in Serie A. Perché l’esterno d’attacco ha intenzione di provare a beffare le altre squadre interessate con un colpo ben strutturato. C’è una strategia della società bianconera che vuole provare a strappare un accordo in prestito con in riscatto non troppo elevato.

Le prossime ore saranno quelle decisive per capire se Zaniolo riuscirà a firmare con la Juventus o con un altro club. Perché in queste ore è proprio un club inglese che si è fatto avanti in maniera concreta per provare a definire l’affare nel giro delle prossime settimane con il Galatasaray.

Aston Villa: offerta per Zaniolo in prestito

L’Aston Villa ha presentato un’offerta da 3 milioni di euro per il prestito di Zaniolo e un riscatto a 20 milioni che incasserà poi il Galatasaray. Lo stipendio sarebbe completamente pagato dalla società inglese.

L’Aston Villa di Unai Emery vuole puntare forte su Zaniolo e ha voglia di chiudere il colpo già in questi prossimi giorni. La società sta provando a trattare con il club turco e convincere il giocatore con un’importante offerta economica.

Zaniolo Aston Villa: l’Europa per convincerlo

Il club inglese, inoltre, giocherà in Europa con la competizione di Conference League, dove Zaniolo ha già vinto con la Roma con il gol decisivo in finale. Adesso potrebbe arrivare la svolta con l’Aston Villa. Sullo sfondo resta la Juventus che nei giorni scorsi ha provato a riallacciare i contatti con il club bianconero.