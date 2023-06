Scollatura profonda: Federica Nargi lascia tutti senza fiato

L’ex velina di ‘Striscia la Notizia’ lascia tutti a bocca aperta: la scolltatura di Federica Nargi è da capogiro

Il mondo dello spettacolo è popolato da una marea di personaggi famosi che, vissuto il momento di successo, finiscono nel dimenticatoio. Non è assolutamente il caso della bella Federica Nargi che, oggi più che mai, spopola sui social e non solo.

Bella sì, ma mai volgare: un’eleganza davvero invidiabile che ha di fatto negli ultimi tempi lasciato a bocca aperta proprio tutti. Su Instagram la sexy romana conta addirittura 4,2 milioni di followers. Un traguardo raggiunto grazie sì alla sua bellezza ma anche ad un’umiltà che i fan hanno dimostrato di apprezzare tanto nel corso degli anni.

Dopo aver sfilato e posato come modella, Federica Nargi ha raggiunto il successo grazie a ‘Striscia la Notizia’: Antonio Ricci l’ha infatti scelta come velina mora, tra le più amate di sempre. La Nargi nasce a Roma il 5 febbraio 1990 e, nonostante i 33 anni, è tutt’oggi tra le donne più desiderate e simbolo della bellezza mediterranea nel mondo.

Molto disponibile con i suoi ammiratori, ha avuto un discreto successo anche sul piccolo schermo. La Nargi fa da anni coppia fissa con l’ex attaccante ci Cagliari, Milan e Juventus Alessandro Matri. Ha due bellissime bambine: Sofia e Beatrice, rispettivamente di 6 e 4 anni.

Sui suoi profili la Nargi condivide con grande gioia ogni aggiornamento che riguarda la sua vita. Dalle faccende ‘familiari’ agli update su lavori, ma anche scatti di vacanza adesso che l’estate è arrivata. E lei, più bollente che mai, è pronta a rendere ancora più cocenti i prossimi mesi con il suo corpo da sogno.

Lato A esplosivo: Federica Nargi è insuperabile

I suoi ammiratori, tanto nei momenti felici quanto in quelli più complicati, la sostengono e la accompagnano in ogni suo passo. Il suo successo prende vita, ovviamente, per una bellezza mozzafiato: elegante e senza mai sfociare nel volgare, Federica Nargi ha scatenato il panico sui social dopo la sua ultima istantanea pubblicata.

Pantalone floreale coloratissimo che testimonia la forma fisica perfetta della sensualissima Nargi. Ma Federica, un po’ più su, ha lasciato i followers letteralmente con la mandibola spalancata. Magliettina nera super aderente, un’abbronzatura già perfetta ma soprattutto un lato A strepitoso.

Il dècolletè della Nargi è scottante, con i fan che non si sono fatti attendere nei commenti e con migliaia di likes. “Last night”, recita la didascalia della Nargi che si sta godendo giornate caldissime in Sicilia.