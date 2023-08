Nuovo ct Italia, sorpresa al posto di Mancini: l’annuncio

Aggiornamenti sul nuovo ct dell’Italia: c’è una novità riguardo il prossimo commissario tecnico. Ecco la decisione di Gravina.

Fulmine a ciel sereno l’addio dalla Nazionale italiana di Roberto Mancini. Le dimissioni, comunicate ieri sera al presidente Gravina, hanno spiazzato anche la Federazione che s’è messa subito a lavoro per trovare un degno sostituto all’ex commissario tecnico.

Chi sarà il prossimo commissario tecnico dell’Italia? C’è l’annuncio relativo all’allenatore che prenderà il posto di Roberto Mancini che s’è dimesso dalla guida della Nazionale italiana.

Nuovo ct Italia: occhio all’outsider, Gravina spiazza tutti

Non sono chiari i motivi che hanno spinto l’ormai ex ct a lasciare l’incarico di selezionatore dell’Italia. Intanto, il presidente Gravina ha già attivato i suoi canali per sostituire al meglio Mancini. Il prossimo ct che arriverà avrà un compito comunque arduo: ottenere la qualificazione ai prossimi Europei 2024, che eventualmente l’Italia affronterà da detentrice in carica, e avviare un nuovo progetto tecnico che possa portare la squadra ai Mondiali del 2026.

I candidati principali per diventare ct dell’Italia sono Conte e Spalletti. I due big attualmente liberi e pronti a subentrare a Mancini. La situazione è in evoluzione anche perché non è chiara la volontà di entrambi gli allenatori che, per motivi diversi, hanno deciso di prendere un anno sabbatico. Ecco perché il presidente della Figc Gravina valuta anche altri profili, giovani e che hanno un grande feeling con l’ambiente di Coverciano.

Secondo quanto riportato da Sportitalia, non è da escludere la pista che porta Fabio Grosso come nuovo ct dell’Italia. Uno degli eroi del Mondiale 2006 è attualmente libero, è reduce dalla promozione in A con la vittoria del campionato di Serie B con il Frosinone.

Grosso candidato per la panchina dell’Italia: ha buoni rapporti con Gravina

Le dimissioni di Roberto Mancini hanno aperto un vuoto all’interno della Federazione che adesso dovrà trovare in tempi rapidi un successore anche in vista delle gare di qualificazione ai prossimi Europei, in programma a settembre. Una situazione particolare che rischia di compromettere il futuro della Nazionale. Gravina non vuole sbagliare ecco perché bisogna tenere in considerazioni i profili di grande livello come Spalletti e Conte, gli unici top italiani al momento liberi. Sullo sfondo le ipotesi low cost come Fabio Cannavaro o Gennaro Gattuso. Alla lista degli outsider bisogna aggiungere anche il nome di Fabio Grosso che a sorpresa potrebbe diventare nuovo ct dell’Italia. Ha un ottimo rapporto con il presidente Gravina e ciò può essere un punto a suo vantaggio. La decisione ufficiale arriverà prossimamente, saranno giornate intense per le sorti della Nazionale italiane con una nuova rivoluzione in vista.