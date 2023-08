Roma: colpo dall’Atletico Madrid, Mourinho l’ha convinto

Nuovi colpi in arrivo per il calciomercato di Serie A con la Roma di José Mourinho che quest’anno vuole essere protagonista in Italia e in Europa dopo lo scorso anno.

Sarebbe in arrivo un nuovo giocatore importante che possa dare qualità nel reparto offensivo, perché il club giallorosso ha ancora qualche tassello che manca in quella zona di campo.

Adesso, infatti, ci sono delle novità importanti che riguardano i movimenti che sta ultimando il club in vista delle ultime settimane di mercato, ormai ci siamo per l’inizio della nuova stagione.

Calciomercato Roma: nuovo colpo in attacco

Sono arrivate conferme importanti in queste ultime ore riguardo il prossimo acquisto che può andare a completare la Roma per il prossimo anno. Il club giallorosso vuole vendicare quanto accaduto la passata stagione, perché ci sono delle novità importanti ora di mercato che sono in arrivo. Dopo la Finale d’Europa League persa l’allenatore José Mourinho ha chiesto di alzare l’asticella per provare a vincere ancora come il primo anno ed essere competitivi anche in campionato.

Presto arriveranno quindi gli ultimi colpi perché la società dovrà accontentare l’allenatore che da mesi ha chiesto un nuovo bomber, dopo il grave infortunio di Abraham, e per questo ora aspetta con il solo Belotti in rosa al momento. La Roma però molto presto potrebbe annunciare nuovi colpi, soprattutto in attacco, perché sono queste ora le trattative che sta portando avanti la società in vista del prossimo anno.

C’è una nuova notizia che potrebbe far esultare i tifosi e anche l’allenatore, perché un nome accostato alla Roma può davvero arrivare nelle prossime ore. Si tratta di un giocatore che andrebbe a convincere direttamente l’allenatore come già fatto in precedenza con tanti altri campioni approdati in giallorosso in questi anni.

Roma: Joao Felix l’occasione, Mourinho lo convince

Arrivato come uno dei più grandi acquisti della storia del club, quando nel 2019 l’Atletico Madrid lo prese per 127 milioni di euro dal Benfica, ora Joao Felix può essere l’occasione della Roma.

La squadra allenata da José Mourinho può essere la formazione del rilancio della carriera del giovane talento portoghese, che convincerebbe il giocatore ad accettare il progetto. Da capire la formula ma quasi sicuramente si parla di un prestito, a meno che non accada altro tra Joao Felix e l’Atletico Madrid per farlo approdare alla Roma.

Atletico Madrid: Joao Felix rescinde, poi firma con la Roma

Joao Felix rescinde con l’Atletico il contratto. La notizia arriva dal canale La Sexta, che svela che la decisione è arrivata dopo che l’attaccante portoghese è rimasto in panchina nella prima partita di campionato tra Atletico Madrid e Granada.

Ormai sembra rottura tra il club spagnolo e Joao Felix che può davvero rescindere il contratto con l’Atletico Madrid e firmare poi con la Roma. Decisive le prossime ore per capire come andrà a finire.