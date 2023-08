La Roma ha scelto il suo bomber: strappato alle altre big

A sorpresa la Roma vira su un centravanti di spessore per completare il suo attacco. Concorrenza superata, trattativa già a buon punto.

La grande mancanza della Roma in questa sessione estiva di mercato è il nuovo centravanti. Un’esigenza segnalata da José Mourinho già dalla fine dello scorso campionato, quando l’infortunio di Tammy Abraham ha costretto i giallorossi ad intervenire sul reparto.

Mourinho si aspettava già nel mese di luglio, in piena preparazione estiva, l’arrivo di un numero 9 che potesse alternarsi ad Andrea Belotti e garantire nuove soluzioni offensive alla sua squadra. Peccato che ad oggi, a pochissimi giorni dall’inizio del campionato di Serie A, la Roma sia ancora senza tale rinforzo.

Colpa dei restrittivi paletti dell’Uefa, che tramite il Settlement Agreement pattuito anni fa con il club tiene sotto controllo conti e spese della Roma. Ma lo stesso direttore generale Tiago Pinto è stato piuttosto timido e lento nel cercare alternative di buon livello per l’attacco, riducendosi agli ultimi giorni.

Roma, svolta in attacco: Mourinho vira su Dia della Salernitana

In queste settimane estive la Roma ha seguito diversi profili, internazionali o meno. Ha provato a riportare Scamacca nella capitale, ma l’Atalanta lo ha soffiato a Mourinho con un’offerta da 25 milioni. Ha tentato di accontentare il mister puntando Morata, ma i costi elevati hanno frenato l’operazione.

Ultimamente Pinto ha tentato le strade Marcos Leonardo e Zapata, anche loro però imbottigliati in situazioni complesse. Nelle ultime ore pare che la Roma abbia però virato su una soluzione di Serie A che farebbe al proprio caso: Boulaye Dia, centravanti senegalese della Salernitana.

Dia è l’ultima idea giallorossa per rinforzare l’attacco, e si andrebbe sul sicuro. L’ex Villarreal infatti ha disputato una super stagione a Salerno, con 16 reti e sei assist nella sua prima annata italiana. Un attaccante fisico e completo, che ha anche segnato alla Roma allo stadio Olimpico nell’ultimo precedente tra le due squadre.

Contatti in corso che potrebbero accelerare proprio in vista di Roma-Salernitana, prima giornata di campionato che si disputerà domenica 20 agosto alle ore 18:30. I campani hanno imposto una clausola rescissoria da 25 milioni di euro per liberare il calciatore africano, ma non è da escludere che Pinto possa trattare su una cifra più bassa, inserendo magari alcuni bonus e contropartite tecniche.

Anche Inter e Lens si sono messe di recente sulle tracce di Boulaye Dia. I nerazzurri però hanno preferito riportare a Milano Marko Arnautovic, mentre i francesi sono ancora in corsa, ma sembrano puntare più sul belga Batshuayi.