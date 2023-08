Juventus: sgarro all’Inter, scelto il sostituto di Kostic

La Juventus è pronta ad affondare il colpo di mercato dopo la cessione di Kostic che può partire in queste prossime ore, il sostituto arriverebbe direttamente dalla Serie A.

Il calciatore è pronto ad andare via da un momento all’altro e i bianconeri hanno già in mente il nome del sostituto, perché la società è pronta a fare uno sgarro importante ai rivali.

La Juve può beffare l’Inter andando a scippare l’esterno che può firmare con i bianconeri in vista dei prossimi anni. Prima però c’è bisogno che si concretizzi la partenza del giocatore serbo in questa finestra di mercato.

Calciomercato Juve: Kostic verso la cessione

Sono diverse le operazioni che la Juventus sta portando avanti per quanto riguarda il mercato in uscita. Perché è proprio con le cessioni che il club potrà investire portando nuovi giocatori in rosa per i prossimi anni e rendersi sempre più competitivo. Da valutare quelle che sono le operazioni che riguardano il club bianconero in vista del prossimo anno, perché la società ha intenzione di investire in maniera forte su nuovi giocatori giovani e di qualità che possano fare la differenza.

Tra i calciatori in uscita c’è Filip Kostic che può andare già via dalla Juventus. Presto farà 31 anni e il suo contratto lungo fino al 2026 potrebbe essere un problema per le casse del club bianconero. Per questo motivo si cercano acquirenti che possano portare via il giocatore che lo scorso anno ha comunque chiuso con 3 gol e 12 assist in un anno difficile per la Juve.

Interesse anche in Arabia Saudita per il giocatore che ora inizierà a valutare queste ultime settimane di mercato quale può essere il suo futuro. Ci sono importanti notizie che riguardano l’arrivo del sostituto di Filip Kostic.

Juventus: via Filip Kostic, Carlos Augusto il sostituto

La corsia sinistra della Juventus può subire un cambiamento in vista della prossima stagione. Perché è in uscita Luca Pellegrini pronto a firmare con la Lazio e occhio anche al futuro di Filip Kostic che è messo in uscita dalla Juve. Per questo si punta su Carlos Augusto del Monza. A quel punto resterebbe Iling Jr.

Con la cessione di Pellegrini e Kostic la Juve andrebbe dritta a puntare su Carlos Augusto e potrebbe quindi beffare l’Inter che segue il giocatore del Monza da tempo.

Juve: asta con l’Inter per Carlos Augusto

Anche l’Inter prima di puntare su Carlos Augusto deve prima cedere e Gosens al momento non è stato ancora piazzato. Si prevede un’asta con la Juventus che punta a fare lo sgarro all’Inter per l’acquisto di Carlos Augusto. Il giocatore brasiliano è in scadenza 2024 e lo scorso anno ha chiuso con 6 gol e 5 assist al primo anno di Serie A.