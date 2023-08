Giulia Salemi è uno schianto: scatti da urlo in spiaggia. E Petrelli risponde così

Giulia Salemi ha deciso di sbancare il contatore dei like: le sue foto in spiaggia rischiano di farvi impazzire

Arriva un momento dell’anno in cui Instagram diventa un luogo davvero pericoloso, soprattutto per chi è debole di cuore e ha un debole per il sesso femminile.

Sì, naturalmente stiamo parlando dell’estate, e il motivo è perfettamente intuibile. Ragazze in costume che fanno a gara a chi sarà la più bella dell’estate, e così il feed del popolare social diventa una sfilata di moda o un concorso da Miss. Fate un po’ voi!

Sono tante, troppe le showgirl, le influencer e affini che popolano il social di Zuckerberg e lo arricchiscono con le loro foto più bollenti. Una di queste la preferiamo particolarmente, anche perché oltre ad essere bellissima ci sta appassionando da ormai quasi 3 anni con la sua storia d’amore da favola con il principe azzurro Pierpaolo Petrelli.

Sì, naturalmente stiamo parlando di Giulia Salemi, che anche quest’estate si sta godendo vacanze da sogno e per fortuna ce ne rende partecipi.

Giulia Salemi stupenda in foto al mare: Pierpaolo Pretelli risponde così

Dove è andata in vacanza Giulia Salemi? Per scoprirlo basta guardare il suo ultimo photoset su Instagram. Giulia insieme al suo Pierpaolo è stata a Bodrum, in Turchia, per godersi un po’ di mare e sole e divertirsi un po’.

Una vacanza relax, ma anche un’occasione per scacciare le malelingue che parlavano di crisi, di imminente rottura con il suo fidanzato storico. E invece no, Pierpaolo è lì con lei, e le scatta foto così.

Sembra un selfie, ma probabilmente non lo è. Già, perché sotto la gallery che Giulia Salemi ha postato su Instagram è intervenuto lo stesso Pretelli, con un messaggio che lascerebbe intendere che il fortunato a premere il tasto “scatta” sullo smartphone è stato proprio lui.

“Adesso in bio metto Photograph”, scherza Pierpaolo commentando il post della sua bella Giulia, ricevendo sotto tanti commenti entusiasti di follower ormai addicted della PreLemi, anche quest’anno coppia dell’estate così come accade da 3 anni.

Va a gonfie vele quindi la storia fra i due ex partecipanti al Gf Vip, dove si sono conosciuti e si sono messi insieme. Era il 2020 e i due hanno fatto sognare i fan della casa più spiata di Cinecittà e da quel momento hanno fatto coppia fissa. Anche troppo, tanto che, fra alti e bassi, adesso si parla addirittura di matrimonio. Sarà davvero così? Lo scopriremo presto, intanto consigliamo al buon Pierpaolo di non lasciarsela proprio scappare!