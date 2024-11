Calciomercato Juve, colpo in Serie A: si chiude a 7 milioni di euro

La Juventus guarda in Serie A per regalare un rinforzo a Thiago Motta: affare da 7 milioni di euro, chiusura vicina

Mancano ormai poche settimane all’inizio della finestra di riparazione del calciomercato, e una cosa sembra chiara a tutti: alla Juventus arriverà almeno un difensore. L’infortunio di Bremer ha costretto infatti il Football Director Giuntoli ad attivarsi per cercare di trovare un profilo in grado di tappare la clamorosa falla creatasi nella rosa almeno fino al rientro, ancora lontano, del brasiliano.

Tra i tanti nomi che si sono fatti, da Skriniar a Tah, nelle ultime ore è diventata calda però una pista a sorpresa: il dirigente toscano avrebbe messo nel mirino un grande protagonista di questo inizio di campionato in Serie A e sarebbe pronto a chiudere l’affare per 7 milioni.

Avendo a disposizione un budget probabilmente non troppo alto, non tanto da poter arrivare a coprire un ingaggio enorme come quello di Skriniar, evidentemente Giuntoli ha deciso di attivarsi per cercare una soluzione buona per il presente ma anche per il futuro, un colpo sicuramente più economico ma potenzialmente in grado di rivelarsi, sulla lunga distanza, per tanti motivi migliore rispetto all’ex Inter.

Per questo motivo avrebbe individuato in un centrale attualmente in Serie A, ancora giovanissimo ma già grande rivelazione della stagione in corso, il profilo ideale per poter rinforzare il reparto arretrato di Thiago Motta. E l’affare, per quanto non semplice in una finestra come quella invernale, non è per nulla impossibile: bastano 7 milioni di euro per accontentare le richieste del club proprietario del suo cartellino.

Juventus, occhi puntati sulla rivelazione della Serie A: affare da 7 milioni

Fino a questo momento, nonostante il ko gravissimo di Bremer, la Juventus può vantare la miglior difesa del nostro campionato. Nessuno ha preso così pochi gol, nemmeno il Napoli di Conte, attualmente capolista. Tra le squadre rivelazione della Serie A ce n’è però una che ha fatto proprio della solidità difensiva il proprio punto di forza, con risultati fin qui straordinari.

Per una medio-piccola subire solo 10 gol in 12 partite è un risultato eccezionale, frutto di una grande organizzazione di squadra ma anche di individualità di assoluto valore. Lo sa bene Giuntoli, proprio per questo motivo molto interessato in questo momento alle vicende di casa Empoli e pronto a trovare proprio lì, tra gli azzurri toscani, il rinforzo ideale per il mercato di gennaio. E non si tratta di Ardian Ismajli, profilo di esperienza in passato già seguito dal Football Director ai tempi di Napoli.

A stregare la dirigenza juventina è stato il giovane Saba Goglichidze, difensore centrale georgiano classe 2004. Arrivato lo scorso giugno in Italia dal Torpedo Kurtaisi per soli 450mila euro, in questi primi mesi nel nostro campionato è riuscito a impressionare gli addetti ai lavori e a guadagnarsi la fiducia di D’Aversa, diventando uno dei perni della retroguardia solidissima dell’Empoli in queste prime giornate.

Considerando il suo valore potenziale, la famiglia Corsi non vorrebbe ovviamente privarsene già a gennaio. Ma dovesse davvero bussare alla porta la Juventus, difficilmente potrebbe resistere, ed è anche per questo motivo che hanno cominciato a circolare le prime indiscrezioni sulla possibile valutazione.

Stando a quanto trapela negli ambienti di mercato, per circa 7 milioni l’affare si potrebbe chiudere. E in prospettiva sarebbe, per la squadra di Thiago Motta, un colpo molto importante, in grado di dare una mano nell’immediato ma soprattutto di potersi candidare a una maglia da titolare inamovibile già dai prossimi anni.