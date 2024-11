Rescissione immediata con la Juve: accordo trovato

La Juventus ormai ha preso la sua decisione: il calciatore lascerà presto il club, facendo svanire anzitempo il suo attuale contratto.

Buono l’inizio di stagione per la nuova Juventus di Thiago Motta. La squadra bianconera, che in estate ha stravolto staff tecnico e parte della propria rosa, è attualmente a soli due punti dalla vetta della classifica, mentre in Champions League ha messo in atto un andamento finora un po’ più altalenante, con 7 punti conquistati in quattro gare.

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha certamente costruito una squadra secondo le esigenze di Motta, puntando su calciatori di qualità e dinamismo in mezzo al campo, anche se qualche mancanza in rosa è ancora evidente. Non è un segreto che la Juventus a gennaio tornerà effettivamente sul mercato, per cercare di reperire quei 2-3 elementi che servirebbero come il pane: un difensore centrale, un terzino ed un vice-Vlahovic in attacco.

Occhio però anche alle uscite; vi sono alcuni calciatori che fanno parte dell’attuale squadra di Motta che difficilmente resteranno a disposizione in futuro. In particolare c’è un elemento, dalla situazione molto delicata, che sembra destinato a lasciare immediatamente la Juve, visto che si avvicina sempre più l’ipotesi di una rescissione del contratto.

Pogba-Juve, l’addio è scritto: quale futuro per il francese?

Il riferimento è ovvio e chiaro: la situazione tutta da decifrare è quella di Paul Pogba, centrocampista della Juventus al momento fermo per una questione delicata. Il francese infatti è fermo per una squalifica imposta dopo un controllo antidoping, nel quale è risultato essere positivo al Deidroepiandrosterone, ormone steroideo proibito agli atleti.

Inizialmente fermato per ben 4 anni, Pogba ha visto diminuire la squalifica a soli 18 mesi. In questo modo l’ex Manchester United potrà tornare a giocare competizioni ufficiali da marzo prossimo. Ma il rapporto con la Juventus è pressoché concluso, poiché il club bianconero ha deciso da tempo di interrompere il rapporto, lavorando ad una rescissione consensuale.

Come riferito dall’emittente britannica Sky Sports, la trattativa tra Juve e agenti di Pogba è alle battute conclusive. Si avvicina l’accordo per rescindere il contratto del classe ’93, con una buonuscita che dovrebbe finire nelle tasche del centrocampista. Una soluzione utile a tutti, visto che Thiago Motta non ha intenzione di inserirlo nei suoi schemi.

Il futuro di Pogba è dunque sempre più diretto verso l’estero. Diversi club inglesi sono interessati a proporgli un rilancio nel 2025, ma sulle sue tracce si segnalano anche club del resto d’Europa, dell’Arabia Saudita e della MLS statunitense.