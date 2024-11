Sorpresa Juventus, Locatelli via a gennaio: il prezzo è quasi ridicolo

Manuel Locatelli è pronto a lasciare la Juventus ad inizio 2025: clamorosa indiscrezione, via a prezzo scontatissimo

Dopo la convincente vittoria nel Derby della Mole contro il Torino, la Juventus si gode la sosta per ricaricare le batterie in vista di una delle partite più complicate e sentite della stagione. Al ritorno in campo, infatti, i bianconeri saranno chiamati ad un’impresa: c’è Milan-Juventus all’orizzonte.

Dal campo al calciomercato il passo è breve ed in tal senso, c’è una situazione da chiarire, in casa Juventus, che riguarda un pilastro che da quando è arrivato a Torino nell’agosto 2021 ha praticamente sempre giocato. Adesso, però, il destino potrebbe portare Manuel Locatelli lontano dai bianconeri dopo poco più di tre anni. Il centrocampista ex Milan, che l’anno scorso ha firmato il prolungamento contrattuale fino all’estate 2028, sta giocando tanto con Thiago Motta.

Tuttavia, le sue prestazioni non sempre sono state all’altezza della situazione. 14 presenze, senza né reti né assist e 1050′ in campo tra campionato e coppe. Gennaio può essere il mese della svolta, ne sono convinti dall’Inghilterra visto che l’annuncio arrivato una manciata di ore fa può gelare i tifosi bianconeri e avvicinare il classe ’98 ad un clamoroso addio a stagione in corso: lo scenario rivelato è pazzesco.

Via a prezzo scontato: la big si prende Locatelli

Locatelli via dalla Juventus, diretto in Premier League. È questa l’ipotesi che ‘Footballinsider’ sta portando avanti e che nelle scorse ore ha rivelato, parlando di un addio più che possibile del centrocampista bianconero alla Vecchia Signora. Una squadra in particolare è pronta ad accoglierlo.

Al podcast ‘Inside Track’ di ‘Footballinsider’ ha parlato il giornalista Pete O’Rourke ed ha svelato come Postecoglou abbia già chiesto un nuovo centrocampista in vista della riapertura della sessione invernale di calciomercato. Il manager del Tottenham, entro fine gennaio, punterà ad un grande colpo, di qualità e quantità, in mezzo al campo. Tra i nomi preferiti vi è proprio quello di Locatelli, considerati il perfetto erede di Hojbjerg che la scorsa estate ha lasciato Londra per trasferirsi al Marsiglia. La Juventus, a tal proposito, avrebbe già fissato il prezzo.

Basterebbero 20 milioni di sterline, circa 24 milioni di euro, per dire sì alla partenza dell’ex talento di scuola Milan che potrebbe dunque salutare l’Italia e la Serie A per tentare la sua prima grande avventura in Premier League. Un centrocampista di qualità ed esperienza per il quale Postecoglou potrebbe aumentare il pressing, con l’avvicinarsi di gennaio. Ed il club di Torino sembra tutt’altro che poco propenso a parlare della sua cessione, ad un prezzo decisamente conveniente per gli ‘Spurs’. Staremo a vedere.