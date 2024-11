Calciomercato Juve e Milan, c’è il sì al prestito a gennaio

Occasione nel mercato di riparazione per Juventus e Milan: le due big italiane si possono sfidare per ottenere il prestito del calciatore.

Juventus e Milan sono storicamente due rivali di grande calibro per il calcio italiano. Club così forti e rilevanti tanto da ritrovarsi nel 2003 a disputare l’unica finale di Champions League tutta italiana della storia, vinta a Manchester dai rossoneri ai calci di rigore. Insomma, duellanti fin dagli albori del calcio che conta.

Quest’anno, oltre che a competere entrambe per le prime posizioni in classifica, Juve e Milan rischiano di dover duellare anche in ambito calciomercato. Già in passato è capitato che le due società si fossero interessate agli stessi obiettivi ed eventuali rinforzi, sfidandosi a colpi di offerte e trattative. Una situazione che potrebbe riproporsi nella sessione di mercato di gennaio, almeno secondo le ultime indiscrezioni.

Sia bianconeri che rossoneri hanno intenzione di sondare il mercato di riparazione per mettere una pezza in difesa. La Juve ha necessità di farlo per via dei tanti infortuni subiti, ultimo quello del terzino colombiano Cabal. Il Milan invece prende ancora troppi gol e la difesa appare come il punto debole della formazione di Paulo Fonseca, dunque non è escluso qualche cambiamento nel reparto.

Rinforzo dalla Premier League: a gennaio si muove in prestito

C’è un calciatore che, secondo i tabloid britannici, è stato individuato come il rinforzo ideale per entrambe le due big di Serie A. Parliamo del polacco Jakub Kiwior, centrale mancino che milita attualmente nell’Arsenal. Una vecchia conoscenza del nostro calcio, visto che fu lo Spezia a lanciarlo nel calcio che conta, prima di cederlo alle lusinghe dei londinesi.

Già ai tempi dello Spezia, Kiwior era stato sondato e visionato sia dalla Juventus che dal Milan, squadre che però non hanno affondato il colpo per il suo ingaggio. Una chance di mercato che però può ripresentarsi a gennaio, visto che l’Arsenal starebbe seriamente pensando di cederlo nella sessione invernale.

Kiwior in questa stagione ha accumulato solo 7 presenze ufficiali, di cui 4 in Premier League ma mai da titolare. Insomma, una riserva che avrebbe bisogno di maggiore spazio per crescere ed esaltarsi. I Gunners preferirebbero cederlo a titolo definitivo così da reinvestire la somma su altri obiettivi, ma sanno bene che a gennaio difficilmente riusciranno nell’intento.

Juve e Milan sono dunque alla finestra e proveranno a sfidarsi per il prestito, almeno fino a giugno 2025, di Kiwior. Il polacco oltre che da centrale sarebbe un rinforzo anche come terzino sinistro adattato, ruolo in cui bianconeri e rossoneri appaiono carenti di alternative.