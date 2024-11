Calciomercato Milan, si punta su un ex Inter per dare la scossa

Un’idea clamorosa per il mercato rossonero: c’è l’ex Inter per Fonseca, ecco il colpo che il Milan ha in canna per il 2025

Tra alti e bassi va avanti la stagione del Milan. La squadra di Paulo Fonseca è stata capace di un’impresa clamorosa al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid in Champions League, per poi crollare clamorosamente nella trasferta di Cagliari ripresa allo scadere dalla squadra isolana.

Qualcosa andrà cambiato nelle prossime uscite, magari già contro la Juve dopo la sosta per le nazionali: una sfida impegnativa che testerà le ambizioni Scudetto del ‘Diavolo’, già lontano 8 punti dal Napoli capolista. Occhio però soprattutto al calciomercato, che potrebbe dare una grossa mano alla società rossonera in ottica rinforzi. A gennaio così come da giugno, quando molto cambierà nella rosa allenata da Paulo Fonseca. Tra le priorità della dirigenza di Via Aldo Rossi – in questo caso in vista di giugno – rimane quella di sostituire Davide Calabria. Il terzino di scuola rossonera è ormai destinato a dire addio al ‘Diavolo’ visto il contratto in scadenza il 30 giugno 2025.

Niente rinnovo, nonostante i tentativi accumulati negli ultimi mesi per pensare ad un prolungamento del capitano del ‘Diavolo’. Calabria andrà via ed in quel di Via Aldo Rossi si sta già pensando a come rimpiazzarlo, a chi affiancare al fedelissimo di Fonseca Emerson Royal. Sta spuntando un’ipotesi davvero pazzesca che lascerebbe di stucco – in primis – i tifosi rossoneri. Perché pare proprio che il Milan sia orientato a puntare su un ex Inter per il 2025: scenario clamoroso, ecco di chi si tratta.

Milan, ecco l’erede: è l’ex Inter

Non sarà un addio troppo rumoroso quello di Davide Calabria che, a questo punto, sta già vivendo una stagione da compriario nei suoi ultimi in maglia rossonera. D’altro canto la dirigenza milanista ha evidenziato in rosso un nome che sta facendo benissimo in Serie A: lo ha rivelato il giornalista turco Ekrem Konur su ‘X’.

È quello di Gabriele Zappa, terzino 24enne di proprietà del Cagliari e che proprio recentemente ha rifilato una amara doppietta al Milan. Tifoso rossonero dichiarato, Zappa è però cresciuto nelle giovanili dell’Inter prima di trasferirsi al Pescara ed infine al Cagliari, dove ha raggiunto ottimi livelli. Quest’anno ha collezionato già 14 apparizioni con due reti, esattamente quelle rifilate al ‘suo’ Milan che nel 2025 potrebbe diventare finalmente la ultima destinazione del laterale di Monza.

Zappa difficilmente arriverebbe a gennaio, con un piccolo conguaglio: potrebbe trattarsi di un’operazione a parametro zero per i mesi estivi. Per il giocatore, infatti, non si parla di rinnovo col Cagliari al momento ed il suo contratto scadrà proprio il 30 giugno 2025 come quello di Calabria. Un avvicendamento clamoroso ed un sogno realizzato per il gioiello del Cagliari: quello, finalmente, di vestire la maglia rossonera. Staremo a vedere ma intanto la certezza è una sola: Davide Calabria ha già le valigie in mano ed il Milan programma il futuro.